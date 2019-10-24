Самозахват Юмашевского рынка: в Севастополе незаконно огородили часть территории?

В общественную организацию «Наш Севастополь» обратились жители домов 24 и 26 по улице Юмашева с просьбой посодействовать в ремонте и освещении тротуара между домом ПОР, 59 и Юмашевским рынком.

Эта дорожка – единственная пешеходная артерия от остановки общественного транспорта в сторону огромного жилого массива и она сейчас находится в плачевном состоянии: асфальтовое покрытие разбито, на пути следования пешеходов нет ни одной светоточки.

«Эта дорожка также ведет к детской поликлинике, соответственно, на ней постоянно пытаются «разъехаться» мамы с колясками. Но сделать это весьма проблематично – тротуар разрушен, да к тому же очень узкий: с одной стороны – заборы жильцов многоквартирного дома, которые огородили палисадники, с другой – забор Юмашевского рынка.

Учитывая поток людей, здесь непросто необходим ремонт, здесь необходимо расширение пешеходной зоны. И мы начали заниматься этим вопросом. Изучив кадастровую карту выяснилось, что руководители Юмашевского рынка огородили часть территории, лишив пешеходов дорожки, не имея на это никаких правовых оснований», – отметила председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Согласно документу, граница рынка заканчивается на линии ларьков, а остальная территория, огороженная забором – самозахват. Это же общественной организации «Наш Севастополь» подтвердили и в правительстве города, отвечая на официальный запрос Ольги Дроновой.

«Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя сообщает, что на основании Вашего электронного проведено административное обследование объекта земельных отношений, примыкающего с северо-западной стороны к земельному участку по Октябрьской Революции проспект, уч. 61, Севастополь, 299038, о чём составлен Акт административного обследования от 16.10.2019 № 208.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в отношении Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» возбуждено дело об административном правонарушении, по признакам состава, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ «самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок», и начато административное расследование», – сказано в ответе Севреестра.

Ольга Дронова отметила, что после демонтажа ограждения общественная организация «Наш Севастополь» будет добиваться благоустройства пешеходной зоны и создания общественного пространства.

«Забор был установлен еще в период предыдущего государства, тем не менее, за пять лет никто не озаботился этой проблемой. Здесь действительно «просится» хорошая освещенная пешеходная дорожка: вечером дети возвращаются со школ и секций в кромешной тьме. Также «наощупь» по разбитой дороге передвигаются пожилые люди и мамы с колясками в детскую поликлинику и обратно.

После освобождения рынком незаконно занимаемой территорией, здесь можно будет не только расширить тротуар и установить освещение, но и высадить дополнительные деревья и кустарники, что сделает эту пешеходную зону аккуратной и уютной», – подчеркнула Ольга Дронова.

Напомним, в ноябре общественная организация «Наш Севастополь» планирует высадить во дворах Гагаринского района более 70 деревьев.

В школах и детских садах – более 160. Мероприятие пройдет в рамках совместной акции с СРОО «Севастопольские мамы» – «Пусть растут деревья, а не свалки!». Саженцы были закуплены на средства, вырученные от сбора макулатуры.

Источник: Портал Информер