Самолеты ВВС США заметили возле берегов Крыма

Два военных самолета США провели разведку в небе над Донбассом и у берегов Крыма и Севастополя. Об этом сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Первый полет совершил беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk, который вылетел с базы НАТО в Италии 23 июня около 7:40 по московскому времени.

Как пишут argumenti.ru, он направился к линии разграничения в Донбассе через Болгарию. В небе над Донбассом он провел почти 3,5 часа, после чего направился к границам Крыма.

Вечером с этой же базы вылетел патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он взял курс на южные границы Крыма и около 20:25 был в 32 километрах от береговой линии в районе Севастополя.