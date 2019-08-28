Самые богатые семьи России по версии Forbes

Журнал Forbes составил шестой рейтинг самых успешных предпринимательских династий. Как отмечает издание, из-за экономической стагнации совокупное состояние «десятки» семей за год практически не изменилось: рост составил 300 миллионов долларов, тогда как в целом они владеют 25,3 миллиарда.

Семья Гуцериевых пятый раз подряд стала самой богатой. Их состояние оценивают в 5,65 миллиарда долларов. Ключевые фигуры династии — основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и его сын Саид Гуцериев.

Михаил Гуцериев

Второе место — у Ротенбергов.

Общее состояние четверых бизнесменов оценивается в 5,18 миллиарда долларов.

Они возглавляли рейтинг лишь однажды, в 2014 году. Тогда их капиталы насчитывали 5,55 миллиарда долларов.

Аркадий и Борис Ротенберги

Третье — у Шаймиевых. Это сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. За год их совокупное состояние выросло еще на 320 миллионов долларов и составило 2,8 миллиарда. Они владеют группой ТАИФ и «Татавтодором».

Айрат и Минтимер Шаймиевы

Среди новичков «десятки» семьи Евтушенковых (АФК «Система»), Линников («Мираторг») и Михайловых (Группа «Черкизово»). В целом, представители аграрного сектора появились в рейтинге впервые.

Журнал отметил, что импортозамещение позволило компаниям этих бизнесменов расти опережающими темпами.

Три семьи вышли из рейтинга. Среди них братья Зия и Магомед Магомедовы, которые находятся в СИЗО. Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Кроме того, у семьи Шамаловых и Зубицких стало меньше миллиарда долларов.





Среда, 28 августа 2019 г. 2169

Источник: Портал Информер