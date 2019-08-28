Самые богатые семьи России по версии Forbes

28 августа 2019     17
Самые богатые семьи России по версии Forbes

Журнал Forbes составил шестой рейтинг самых успешных предпринимательских династий. Как отмечает издание, из-за экономической стагнации совокупное состояние «десятки» семей за год практически не изменилось: рост составил 300 миллионов долларов, тогда как в целом они владеют 25,3 миллиарда.

Семья Гуцериевых пятый раз подряд стала самой богатой. Их состояние оценивают в 5,65 миллиарда долларов. Ключевые фигуры династии — основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и его сын Саид Гуцериев.

Михаил Гуцериев

Второе место — у Ротенбергов.

Общее состояние четверых бизнесменов оценивается в 5,18 миллиарда долларов.

Они возглавляли рейтинг лишь однажды, в 2014 году. Тогда их капиталы насчитывали 5,55 миллиарда долларов.

Аркадий и Борис Ротенберги

Третье — у Шаймиевых. Это сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. За год их совокупное состояние выросло еще на 320 миллионов долларов и составило 2,8 миллиарда. Они владеют группой ТАИФ и «Татавтодором».

Айрат и Минтимер Шаймиевы

Среди новичков «десятки» семьи Евтушенковых (АФК «Система»), Линников («Мираторг») и Михайловых (Группа «Черкизово»). В целом, представители аграрного сектора появились в рейтинге впервые.

Журнал отметил, что импортозамещение позволило компаниям этих бизнесменов расти опережающими темпами.

Три семьи вышли из рейтинга. Среди них братья Зия и Магомед Магомедовы, которые находятся в СИЗО. Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Кроме того, у семьи Шамаловых и Зубицких стало меньше миллиарда долларов.


Среда, 28 августа 2019 г. 2169

Источник: Портал Информер

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