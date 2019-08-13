Самые высокооплачиваемые профессии в Крыму

13 августа 2019     19
Самые высокооплачиваемые профессии в Крыму

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Крыму являются риелтор, ведущий менеджер отдела продаж и водитель-экспедитор. Рейтинг составлен на основе данных сервиса для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.

Самую привлекательную в части величины зарплаты вакансию предлагает одно из агентств недвижимости Севастополя.

Компания приглашает на работу риелторов, которые, судя по объявлению, могут получать от 100 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц.

Опыт работы и образование значения не имеют. От соискателя требуются только умение работать с людьми, грамотная речь, исполнительность, организованность и умение пользоваться Интернетом.

На втором месте – ведущий менеджер отдела продаж одной из оптовых электротехнических компаний крымской столицы. Указанный размер зарплаты – от 30 тысяч до 800 тысяч рублей. Зарплата состоит из оклада + процент от продаж. Требования к соискателям: опыт работы в продажах, навыки переговоров, самоорганизованность, ответственность, знание 1С.

Тройку самых высокооплачиваемых профессий замыкает водитель-экспедитор категории “Е” в логистической фирме. Претендент на эту работу должен обладать не менее 1,5-годовалым водительским стажем, опытом работы в междугородних грузоперевозках и готовностью к командировкам. Заработная плата – от 90 тысяч до 120 тысяч рублей. 


Вторник, 13 августа 2019 г. 846

Источник: Портал Информер

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