Самые громкие театральные скандалы 2019 года

Весь прошедший год российское общество сотрясали скандалы. Не обошли они и театральный мир. О наиболее громких из них мы расскажем в нашем материале.

Самый большой театральный скандал года разразился 27 марта, когда по странному совпадению отмечался день Театра. На пресс-конференции в Москве министр культуры Владимир Мединский объявил об объединении двух старейших российских трупп – питерского Александринского и театра им. Волкова в Ярославле.

Александринка была учреждена в 1756 году и стала первым государственным театром в России.

Труппа в Ярославле возникла немного раньше – в 1750-м, благодаря деньгам купца Волкова в стране появился первый профессиональный театр.

Театральный мир быстро отреагировал шуткой об аналогичном слиянии Большого и Малого театров в «Средний». Шутки шутками, а это решение стало неожиданным для всех, для профессионального сообщества также.

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выступил с резким заявлением, назвав это волюнтаризмом. Худрук Александринки Валерий Фокин, продвигавший «замечательную идею» как органичный процесс ради воплощения художественных задач, на СТД обиделся, написал открытое письмо и вышел из состава союза.

Художественный руководитель театра им. Волкова Евгений Марчелли не видел в объединении «ни одного минуса». А вот труппа, жители города и ярославский губернатор Дмитрий Миронов отреагировали негативно. Более 200 человек вышли на акцию в знак протеста, а Общественная палата области собрала 6 тыс. подписей противников идеи.

Несмотря на уже подписанный указ, процесс приостановили. Через несколько месяцев Марчелли ушел из театра по собственному желанию – весь этот скандал происходил на фоне открытого конфликта худрука и директора Алексея Туркалова, последний также высказывался против объединения. В итоге заведение покинули оба.

Накануне очередного сезона колектив театра получил нового руководителя – Сергея Пускепалиса, который ради этого назначения спешно покинул МХАТ им. Горького.

Страсти в опере

Важная кадровая потеря произошла в Перми – из театра оперы и балета все же ушел Теодор Курентзис, проработавший 8 лет. По официальным сообщениям, причиной стало «непонимание его деятельности со стороны властей региона».

Еще одна оперная драма развернулась уже за рубежами нашего Отечества. В Метрополитен-опере труппу покинул Пласидо Доминго, против которого двадцать женщин выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах. На этом завершилось его сотрудничество с театром, где он проработал 51 год.

Переполох в музеях

Музеи в прошедшем году продолжали переживать настоящий ренессанс. Выставки, лекции, мастер-классы – все это есть в достатке сейчас в каждом заведении, будь то столица или регионы. Зрители преданно по-прежнему стояли в очередях на моно-выставки русских классиков. На одной из них – посвященной Куинджи – и случилась самая скандальная кража последних лет.

27 января почти на глазах у изумленной публики картину «Ай-Петри. Крым» похитили из Инженерного корпуса Третьяковской галереи, куда она была передана Русским музеем на временную выставку.

Уже на следующий день картину нашли в подмосковном Одинцово, а похитителя, Дениса Чуприкова, задержали правоохранительные органы.

Русский музей вскоре отреагировал на произошедшее с большой долей юмора, выпустив линейку сувениров по мотивам полотна. В конце сентября 2019-го похитителя приговорили к трем годам колонии строгого режима. Однако до сих пор остается загадкой, как при современных средствах наблюдения и охраны кража бесценного полотна вообще могла произойти.

Одновременно Третьяковская галерея начала активно расширяться.

Во‑первых, в апреле музей получил целиком здание на Крымском Валу в Москве. Так, часть, которую раньше занимал ЦДХ, теперь именуют Западным крылом ГТГ.

Сейчас идет техническое обследование, а реконструкцию планируют начать в 2023-м. Пока же там проходят временные выставки, а в перспективе должна открыться постоянная экспозиция, в которой, по словам директора ГТГ Зельфиры Трегуловой, «не будет ни зашоренности, ни каких-то ограничений».

Одновременно Третьяковка получила здание филиала в Самаре – фабрику-кухню завода имени Масленникова. Официальное открытие филиала намечено на 2022 год.

Видимо, московским музейщикам не дают покоя лавры Эрмитажа, который давно располагает такими представительствами в разных странах мира. И тут нужно вспомнить еще одно слияние этого года – объединение ГМИИ им. Пушкина и Государственного центра современного искусства. Важность этого события, может, и не столь очевидна на первый взгляд, но недооценивать его нельзя.

Скандалы в учреждениях культуры Севастополя

Государство намерено вложить огромные средства в развитие культуры в сёлах, однако пока есть такие деятели, как директора Государственного бюджетного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» Алексей Вернигора и ГБУК Севастополя «Орлиновский центр культуры и досуга» Виктория Накорнеева, можно ли говорить о том, что культурная жизнь сельчан станет ярче и разнообразнее? Сомневаемся!

Например, в 2019 году на нужды Государственного бюджетного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» было выделено свыше 105 миллионов рублей, из них на ремонт «Ракушки» и проектно-сметную документацию клуба в посёлке Солнечный — свыше 92 миллионов рублей. Не будем повторяться и говорить о том, что «Ракушка», которой руководит Алексей Вернигора, может приобрести крышу и потеряет свой исторический облик.

Также при ремонте «заложены» средства на приобретение сценических костюмов, инструментов, кондиционеров, оборудования, спортивного инвентаря, несмотря на то, что творческие коллективы выступают на летней эстраде при полном параде и со всем «своим».

Перед новогодними праздниками источник из Главного управления культуры, который каждый день здоровается за руку с начальником госструктуры Николаем Краснолицким, сообищил нам, что директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» Алексей Вернигора и вовсе осмелел. Вероятно, потому что является настоящим баловнем судьбы и любимчком фортуны от культуры.

Так, к примеру, на открытии главной ёлки Севастополя (21 декабря) не было ни одного представителя из Андреевского дворца культура.

Видимо, именно так умеет Вернигора благодарить руководство города за выделение огромных средств на развитие культуры в селе, приобретение автомобиля «Део», а также автобусов.

Как сказал информатор из Главного управления культуры, директору Государственного бюджетного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» планируется дополнительно выделить около 700 миллионов рублей для приобретения технических средств.

Вероятно, такая щерость из-за то, что в своё время Вернигора предлагал провести в регионе что-то вроде Олимпийских игр — спартакиаду работников департамента культуры.

По всей видимости, не зная, что в Севастополе нет департамента культуры, а существует Главное управление культуры. Директор «Андреевского дворца культуры» был намерен пропагандировать здоровый образ жизни, развивать туризм и спорт, а также выявлять сильнейшие команды и участников за 350 рублей (стартовый взнос для одного взрослого) и 250 рублей (для детей до 18 лет и участников старше 50).

Посмотреть документ полностью можно здесь.

Хорошо, мы не против того, что каждый крутится в этой жизни, как может… Но разве это допустимо, когда человек находится на государственной службе и кормится за счёт налогоплательщиков?

И это несмотря на то, что, согласно статье 17 «Запреты, связанные с гражданской службой» ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», государственному служащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Но директор Государственного бюджетного учреждения «Андреевский дворец культуры», по всей видимости, не привык соблюдать законы РФ? Или полагает, что и из государственного бюджета можно деньги тянуть, и предпринимательством заниматься…

Примечательно, что он умеет ловко руководить сельским дворцом культуры, сидя в уютном офисе где-то в Москве.

Куда вкладывает деньги Алексей Вернигора – на возрождение или развитие культуры в селе города федерального значения РФ Севастополь или средства идут не по назначению – может, этим заинтересуются надзорные ведомства, борющиеся с коррупцией в нашей стране? Не думаете ли, что пора заглянуть в Государственное бюджетное учреждение культуры «Андреевский дворец культуры», ведь речь идёт о миллионах бюджетных средств…

ссылаясь на пресс-секретаря Балаклавского районного суда Севастополя, рассказывал о том, что при выполнении государственной программы «Развитие культуры города Севастополя 2015-2020 годах» в 2016 году руководителем ГБКУ культуры Севастополя «Орлиновский центр культуры и досуга» заключены контракты с подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту здания центра. Общая стоимость работ по контрактам составила

Директор ГБУК Севастополя «Орлиновский центр культуры и досуга»

Виктория Накорнеева

Однако, в нарушение условий контрактов, работы на сумму свыше 5 миллионов рублей подрядчиком не выполнены, а именно: капитальный ремонт системы отопления, замена окон и дверей, электромонтажные работы, а также работы по ремонту крыльца помещения учреждения культуры.

Вместе с тем, директором Орлиновского центра культуры и досуга были подписаны представленные подрядчиком заведомо подложные справки о стоимости выполненных работ, акты выполненных работ, а также счета на оплату. На основании данных документов фирме в полном объеме перечислены бюджетные денежные средства, в том числе за фактически невыполненные работы. Уголовное дело возбуждено и расследовано по оперативным материалам ФСБ по РК и Севастополю, рассмотрено в особом (упрощенном) порядке, по ходатайству подсудимой и в связи с согласием с предъявленным ей обвинением.

В итоге суд признал директора Орлиновского центра культуры и досуга виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Но высшая инстанция, назначив самый строгий вид наказания – лишение свободы сроком на восемь месяцев, счел возможным применение испытательного срока. Через некоторое время, что— прекрасный специалист и, несмотря на ранее заведенное уголовное дело, решило, что эта дама и дальше будет руководить учреждением культуры в Орлином. Потом она и. В мае 2019 года по городучто в сентябре будет закрыто на реконструкцию Государственное бюджетное учреждение культуры СевастополяПредположительно, в обновлённом учреждении культуры поменяется руководство, которое прибудет из материковой части России.

По сведениям информатора из Главного управления культуры Севастополя, в правительстве не совсем доверяют действующему руководителю театра и сомневаются в том, что она сможет грамотно распорядиться средствами, которые будут выделены на реконструкцию здания. По слухам, назначат определённую личность, которая будет отвечать за работы в здании учреждения культуры. Впоследствии новый “распорядитель” бюджетных средств может стать и директором театра.Однако пока Ирина Константинова работает в театре, но, говорят, под ней также шатается кресло. Может, действующий директор покинет учреждение культуры. Или ей всего лишь стоит поменять свой “трон”.

В любом случае, какие изменения произойдут в театрах Севастополя – покажет время…

Источник: Портал Информер