Самые жуткие сайты

Интернет изменил человеческую жизнь, как и большинство других технологий в нашей истории. Теперь мы можем всегда оставаться на связи с друзьями, смотреть забавные ролики о собаках с кошками, публиковать множество фотографий наших детей.Но в Интернете можно найти не только веселые новости, но и сайты, которые внушают настоящий ужас.

Вот ТОП-10 самых страшных страниц.

1. Фотографии с мест преступлений

Фотографии с места преступления почти всегда ограничиваются полицейскими и правительственными документами, так как они обычно довольно страшные. Это не означает, что нет возможности достать их, поскольку внутренние анонимные источники обменивались информацией с журналистами.

Раздел «Криминальные фотографии» сайта Crime Online – не единственный ресурс, на котором размещены фотографии реальных мест преступления в Интернете, хотя он определенно является наиболее профессиональным.

Здесь вы можете найти фотографии с мест преступления большинства серийных убийц. Хотя и не на всех из них имеются мертвые тела, это как раз порой может быть даже более пугающим. К примеру, фотографии посуды, когда-то использованной для приготовления человеческих останков, более жуткие, нежели изображения реальных останков.

2. Эдарем

«Самый жуткий парень на YouTube», – это серьезное звание, так как YouTube полон всевозможных фриков и кошмаров, способных ввести в ступор. Хотя, если есть кто-то, кто мог бы законно соответствовать этому описанию, то это Эдвард Мускар, также известный как Эдарем.

На первый взгляд кажется, что обычный старик старается изо всех сил напугать детей.

Посмотрите любое из его видео, и вы поймете, что его ролики являются одними из самых зловещих. Некоторые из них откровенно страшные, а другим придется уделить немного больше внимания и узнать его личную историю, чтобы понять, почему они жуткие.

3. Гипотеза симуляции

Мы все слышали о гипотезе симуляции. Якобы мир на самом деле совсем не реален, и мы живем в своего рода компьютерной игре. В то время как некоторые сбои, такие как непоследовательные погодные условия, как предполагается, придают достоверности этой теории, большинство из нас не уделяет ей особого внимания. В конце концов, если в существующей в симуляции мы созданы разумными существами, то как получается, что никто из нас не может понять это?

На сайте под названием «Доказательства симуляции» собраны статьи и исследования ряда авторов, пытающихся привести доводы того, что наш мир фактически кем-то смоделирован.

Потратьте на это достаточно времени, и есть хороший шанс, что вы в этом убедитесь, так как некоторые из представленных аргументов изложены достаточно разумно.

4. Куклы Реборн

Посетите сайт под названием Reborn Baby Dolls. Будучи в заблуждении, касающемся общественного мнения о куклах, женщина по имени Дебора Кинг решила, что они должны быть более похожими на людей, чем обычно. С этой целью она берет обычные куклы, переделывает их с помощью разнообразных самодельных приемов и размещает их на сайте.

Мы хотели бы уточнить, что ни одна из этих кукол не продается и не приносит какую-либо денежную прибыль. Женщина делает это просто потому, что она считает, что другим интересно смотреть на это.

5. Форум для каннибалов

Для тех, у кого есть чисто академический интерес (надеемся, не практический) к канибализму, имеется The Cannibal Café Forums. Теперь это уже не существующий веб-сайт, хотя Google хорошо его заархивировал, другие его версии также могут быть активны в темной сети. Он включает в себя все, начиная от поиска жертвы и заканчивая людьми, желающими быть съеденными, так как это, по-видимому, также является своеобразной формой извращения.

6. Убойный аукцион

Убийство было частью общества с момента зарождения человечества, поэтому, вероятно, в какой-то момент нашей истории мы все коллективно решили, что его необходимо признать незаконным. Несмотря на это, оно по-прежнему является широко распространенным явлением почти во всех странах и уже никого не удивляет. Независимо от нашего мнения по этому поводу, всегда найдется кто-то, кто захочет покончить с жизнью другого человека, и его причины достаточно убедительны для него самого.

Для всех, чье увлечение выходит за рамки просмотра документальных фильмов о серийных убийцах, на веб-сайте Murder Auction представлены вещи осужденных убийц и других жестоких преступников, которые вы можете купить. Они на самом деле не связаны с убийствами, поскольку все, что найдено на месте преступления, по-прежнему является собственностью системы правосудия, но вы можете получить в собственность такие вещи, как картины и любовные записки, написанные некоторыми из самых печально известных серийных убийц.

7. «Пятый гвоздь»

Один из самых жестоких преступников в истории США, Джозеф Эдвард Данкан в настоящее время находится в камере смертников за изнасилование нескольких детей и жестокие убийства семьи Грёне в штате Айдахо. Мы избавим читателя от подробностей рассматриваемого преступления; только тот факт, что судебная система вынесла ему три смертных приговора и девять пожизненных заключений, должен рассказать вам о том, насколько это ужасно.

Не будет ничего странного, если вы более не захотите слышать о нем. Но, если он вам все же интересен, существует регулярно обновляемый блог под названием «Пятый гвоздь», который вы можете почитать. Он содержит его личные отчеты об убийствах, а также его общий взгляд на мир.

8. Последние слова приговоренных

Многие штаты США до сих пор регулярно применяют ее для опасных преступников. Если вам интересно, что говорят заключенные в камере смертников перед смертью, вам повезло. В Техасе записывают подробности последних мгновений жизни всех своих узников, приговоренных к смертной казни, и вы можете получить к ним доступ, если у вас будет достаточно времени и желания для этого. Далеко не все эти последние слова страшные – в основном это послания для любимых.

9. Счетчик смерти

Трудно точно определить, сколько людей умирает по всему миру в любой конкретный момент времени. И не потому, что у нас нет технологии, чтобы сделать это, просто смерть не является примечательным событием для отслеживания, так как умирают люди, к сожалению, довольно часто. Тот, кто дорог некоторым из нас, может быть просто одним из миллиардов для всех остальных.

Это не очень понравилось Брэду Лиону, который решил создать в реальном времени симулятор всех смертей в мире. Он довольно точен, поскольку основан на статистических данных каждой страны. Это, конечно, не лучшая заставка для компьютера, но если вы хотите иметь визуальное подтверждение хрупкости жизни, это может стать прекрасным вариантом.

10. Подробности авиакатастроф

Достижения в области авиационных технологий за последние несколько десятилетий или около того позволили сделать так, чтобы путешествие на самолете стало гораздо более безопасным делом, чем раньше. Если вы хотите по-настоящему понять, что происходит непосредственно перед авиакатастрофой, все, что вам нужно сделать, это поискать информацию о крушении самолета.



Это регулярно обновляемая база данных обо всех авиакатастрофах в истории, с подробной информацией о том, как именно они произошли. Ее самый страшный раздел «Последние слова» содержит аудиоклипы из CVR (Cockpit Voice Recorder) непосредственно перед падением. И хотя цель подобных ресурсов состоит в том, чтобы законно вести учет авиакатастроф, некоторые из этих записей весьма тревожны.

Источник: Портал Информер