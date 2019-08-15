Самые крупные авиакатастрофы, которые произошли из-за птиц

Еще 10 лет назад Международная организация гражданской авиации (ИКАО) ежегодно регистрировала в мире в среднем 5400 столкновений птиц с самолетами.

С 1988 года из-за птиц, попавших в двигатели самолетов, погибли более 200 человек.

По статистике ИКАО, более четверти столкновений происходит во время разбега самолета и набора высоты, а также при посадке, то есть непосредственно в зонах аэродромов. Сегодня мы вспомним самые страшные авиакатастрофы, причиной которых стали птицы.

1. 1969 год. Самолет Ил-14 разбился под Махачкалой. 17 погибших.

Вечером 10 декабря 1969 года самолет Ил-14П летел из Тбилиси в Махачкалу. На борту были 12 пассажиров и 5 членов экипажа. Через четыре минуты после взлета связь с самолетом была потеряна.

Обнаружили обломки судна на следующий день в Каспийском море, в восьми километрах от берега. Все 17 находившихся на борту погибли. Как выяснилось впоследствии, на высоте около 400 метров в турбину самолета попали птицы, пилоты потеряли управление — и самолет упал в море.

2. 1962 год. Самолет Vickers Viscount под Элликотт-Сити (США). 17 погибших.

Рейс 23 ноября 1962 года стал для последним для самолета Vickers 745D Viscount. Самолет следовал из Ньюарка в Вашингтон. Пилоты должны были сбросить высоту — с земли им поступило предупреждение о том, что на пути могут оказаться стаи птиц.

На высоте шесть тысяч футов самолет столкнулся со стаей лебедей. Одна из птиц попала в турбину, из-за чего пилоты потеряли управление. Самолет разбился под Элликот-сити, Мэриленд. Погибли все 13 пассажиров и 4 члена экипажа.

3. 1996 год. Самолет Lockheed C-130H Hercules под Эйндховеном (Нидерланды). 39 погибших.

Военно-транспортный бельгийский самолет Hercules CH-06 был забронирован голландскими ВВС для перелета духового оркестра из Италии в Нидерланды. В день катастрофы, 15 июля 1996 года, этот самолет совершил несколько рейсов.

Самолет разбился в аэропорту Эйндховена. На борту находился 41 пассажир: 4 бельгийских пилота и 37 музыкантов Королевской армии Нидерландов. Во время посадки в турбины самолета попала стая скворцов. Самолет врезалось в землю и вспыхнул пожар, захвативший кабину и носовую часть самолета. В результате аварии погибли все члены экипажа и 34 пассажира. Семерым пассажирам удалось спсастись.

4. 1988 год. Самолет Boeing 737 под Кахулуи (Эфиопия). 35 погибших.

15 сентября 1988 года Boeing 737 «Эфиопских авиалиний» вылетел из Бахар-Дара в Асмэру. По данным Сети авиационной безопасности, эта катастрофа стала второй по количеству жертв в истории. После взлета в оба двигателя самолета попала стая голубей, двигатели перегрелись. Один из двигателей отказал сразу. Пилоты вынуждены были вернуться в аэропорт Бахар-Дара и посадить самолет.

На борту Boeing 737 в тот день находились 104 человека, включая 6 членов экипажа. В результате жесткой посадки самолет загорелся, в результате чего погибли 35 пассажиров.

5. 1960 год. Самолет L-188 в Бостоне (США). 62 погибших.

Вечером 4 октября 1960 года в Бостоне произошла самая крупная в истории авиакатастрофа, причиной которой стала птица, попавшая в турбину самолета. Авиалайнер L-188 летел из Бостона в Филадельфию, на борту были 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Самолет не пробыл в воздухе и двух минут, когда столкнулся со стаей скворцов. Птицы попали в турбины, несколько двигателей отказало. Самолет разбился в Бостонской бухте.

Спаслись в этой катастрофе только 10 человек.

Источник: Портал Информер