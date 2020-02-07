Самые нелепые попытки нажиться на китайском смертельном вирусе в России

Россияне всерьёз готовятся к эпидемии коронавируса. В магазинах сметают маски, а нечистоплотные дельцы пытаются нажиться на страхах и панике.

В этом материале собраны самые наглые попытки нажиться на человеческом горе и страданиях.

Первыми на новости об эпидемии, отреагировали производители лекарств. Защитить россиян от нового вируса пообещали компании, выпускающие «Арбидол» и «Ингавирин». Так, на упаковке «Арбидола» красуется изображение вируса, очень похожее на то, что не раз показывали в новостях, а в инструкции чёрным по белому сказано: защищает от свиного, птичьего гриппа, а также от аденовируса, риновируса, коронавируса и прочих.

Рекламу «Арбидола» с упоминанием коронавируса крутили на радио в Москве и Санкт-Петербурге, а в соцсетях начали появляться сообщения, что китайцы скупили все запасы препарата.

И это при том, что несмотря на заверения производителя, что Арбидол эффективен против коронавируса, не доказана даже эффективность этого «чудо-лекарства» при лечении обычных простудных заболеваний.

Обычные одноразовые медицинские маски, в отличие от того же Китай, не пользовались спросом у россиян. Но новости от эпидемии подхлестнули спрос и на них. Понятное дело, что по законам рыночной экономики цена на пользующийся спросом продукт подскочила в разы.

ФАС уже дала срочное поручение по всем российским регионам проверить цены на медицинские маски, а также разобраться с дефицитом.

Впрочем, полезность масок также весьма преувеличена, ведь носить их должны только заболевшие, а здоровым людям позволит избежать заражение только от обычного гриппа.

Это еще не самое худшее из того, что предлагают нечистоплотные дельцы. Жители некогда самой читающей страны мира усиленно лечатся дедовскими методами. А раз есть спрос, то будет и предложение.

«Заговоренный деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде. Заговор для отвода болезней (ОРВИ, грипп, корононовирусы и прочее ). Чеснок является сильным славянским амулетом от нечистых духов, но этот заговорен так, что можно носить и мусульманам.

Применение: проколоть толстой иголкой неочищенный зубчик чеснока семь раз и носить всегда при себе. Для вашего удобства разработан специальный футляр-контейнер для заговоренного освященного русского чеснока», — обещает продавец.

Понятное дело, что от коронавируса«русский чеснок» китайского происхождения вряд ли спасет. Зато защитит от вампиров, ведь известно, что кровососы боятся чеснока и святой воды.

Для тех же, кто уже вышел из подросткового возраста и не верит в силу чеснока, предлагают магические амулеты, которые, как известно, из компьютерных игр, валят нечисть одним своим видом. Купите оберег из дерева или металла, или в виде статуэтки. Эффективно помогает не только от нечисти, но и от коронавируса.

Отставшие на века от продвинутых россиян западные обыватели озабочены совсем другим вопросом: «Опасны ли посылки из Китая?». Покупатели боятся, что инфекция может приехать по почте, и не безосновательно, учитывая, что инфекция может сохраняться, как минимум, пять суток.

В силу этого, практичные англичане вообще перестали покупать что-либо на Amazon, eBay и Wish. Впрочем, до нас эти опасения также стали доходить. И количество желающих получить заветный товар на почте резко снизилось. Впрочем, сами работники почты утверждают, что дело здесь в том, что китайцам просто не до бизнеса.

Желающие могут купить майки с надписью «Я пережил коронавирус». И ходить в ней по дому или на работу. Вот только, не зря говорят в народе, «не говори гоп, пока не перепрыгнешь».







Пятница, 7 февраля 2020 г. 1960

Источник: Портал Информер