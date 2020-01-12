Самые популярные имена в России в 2019 году

12 января 2020     18
Самые популярные имена в России в 2019 году

Самыми популярными именами для новорожденных в 2019 году стали Артем и София. Это следует из данных Единого реестра записей актов гражданского состояния, которые предоставила Федеральная налоговая служба.
Популярными именами для мальчиков также стали Александр, Иван и Михаил. Девочек чаще всего называли Викториями, Аннами, Алисами и МариямиТакже в ведомстве назвали самые редкие имена для детей в 2019 году. Среди мужских имен в списке оказались Порфирий, Властислав и Посейдон, среди женских — Милорада, Феоктиста, Матрена и Дива.
 
По данным ФНС, с 2018 года в России мальчиков рождается чуть больше, чем девочек (51,45%). Чаще всего новорожденные становятся первенцами или вторым ребенком в семье.



Воскресенье, 12 января 2020 г. 522

Источник: Портал Информер

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