Самые яркие цитаты «прямой линии» с Владимиром Путиным

Более 1,5 млн обращений поступило на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня.

О нацпроектах

«Нацпроекты — то, вокруг чего строится вся наша работа. Точнее, строится она вокруг человека, но чтобы добиться максимального результата, мы организовали работу в рамках национальных проектов. Конечная цель — поставить экономику на новые рельсы, сделать ее технологичной, повысить производительность труда, и на этой базе повысить уровень жизнь наших граждан».

«Можно было бы не концентрировать усилия, финансовые и административные, на конкретных направлениях, а жить на волнах, реагируя на проблемы сегодняшнего дня. А можно построить работу по-другому. Нам нужно изменить структуру нашей экономики, сделать ее, безусловно, технологичной, цифровой, включить элемент искусственного интеллекта, внедрять беспилотники, чтобы повысить производительность труда и улучшить благосостояние население».

О зарплатах пожарным

«В МЧС действительно сложилась, прямо скажем, не самая лучшая ситуация, потому что там есть люди, которые служат в погонах, и они получают больше, чем гражданский персонал (который получает по 13−16 тысяч рублей). Но мы в последние несколько месяцев с министром Зиничевым об этом много говорили, решение принято».

О падении доходов населения

«Это действительно так, поэтому я обозначил эту тему, как одну из самых важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками — не только санкциями, но и ситуацией на рынке, связанной с падением цен на нефть… Поэтому и произошел такой малоприятный элемент в экономике и социальной сфере. И действительно, реальные доходы граждан сокращались, самый большой спад был в 2016 году. Сейчас начали потихоньку восстанавливаться».

«Реально располагаемые доходы состоят из многих показателей — расходов и доходов. Один из показателей расходов — это выплаты по кредитам».

«Что касается зарплат, вот что там происходит. В номинальном выражении в 2017 году начисленная зарплата составляла 33,2 тыс. рублей, в этом году — уже почти 44 тыс. По данным последнего месяца, 45 тыс. Я сразу хочу оговориться — чтобы люди на меня не сердились за то, что у них нет таких зарплат. Я говорю о средних цифрах. Мне приходится ими пользоваться, потому что у нас большая разница по сферам и регионам».

О пенсиях

«Обеспечение пенсионеров нормальным доходом — один из приоритетов государства. В этом году индексация пенсий по старости составила 7,05%. Также с апреля этого года мы повысили государственные и социальные пенсии, с сентября мы повысим военные пенсии на 4,3%. В общем, мы видим эту проблему, двигаемся в этом направлении и будем ее решать».

О главных проблемах здравоохранения

«Когда мы говорим о здравоохранении, мы должны иметь в виду, что несмотря на проблемы — а проблем здесь много, как в любой отрасли, которая касается людей, в принципе отрасль развивается».

«В некоторых регионах, 16−18 [субъектах], мы наблюдаем значительное сокращение амбулаторной сети, это в том числе и благополучные регионы, которыми руководят опытные чиновники. Например, в Краснодарском крае сокращение первичного звена — на 25%, в Чечне значительное сокращение».

О «мусорной» проблеме и росте «мусорных» тарифов

«Этой проблемой мы начали заниматься только несколько лет назад. Толчком, кстати, была одна из Прямых линий. Вот с этого момента в регионах и в правительстве об этом начали говорить, это сделали предметом обсуждения на всех уровнях, но выяснилось, что бытовые отходы мы накапливали десятилетиями и никто этим никогда не занимался. Мы ежегодно генерируем 70 млн тонн отходов, промышленной переработкой которых никто не занимался. Это усугубляется тем, что наше общество превратилось в значительной степени в общество потребления. Так что для нас это большая проблема и мы будем этим заниматься».

«Я не могу не согласиться с Романом (автором вопроса о росте тарифов), что это вызывает не только вопросы и недоумение, но и внутренний протест. Так не должно быть. Хотя есть вещи, на которые мы должны обратить внимание. Раньше никто не считал, сколько стоит вывозить мусор. Никто не хочет свалки около дома, значит, нужно вывозить мусор подальше, а это тоже деньги. Самое важное, чтобы нашелся в конце концов “хозяин” — либо УК, либо региональный оператор».

О льготной ипотеке для семей

«Есть такой поручение — для семей, у которых появился второй и третий ребенок, должна появиться льготная ипотека в объеме 6%. Можно ли меньше? Можно — на Дальнем Востоке уже есть 5%».–>

«Людям трудно решить проблему с банками, на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были выданы раньше. Это реальная ошибка правительства России, ответственных структур… Минфин не выделил достаточно средств на компенсацию банкам. В принципе эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы».–>

О примирении с Западом

«Мы ни с кем не ругались, и желания у нас такого нет ни с кем ругаться. На счет того, что это даст (если Россия выполнила все требования Запада)».

Деньги на ребёнка

«Кое-что мы и получили. Мы должны были и сделали это — включили мозги, что нам делать с высокотехнологичными отраслями экономики. Программа импортозамещения — 667 млрд рублей».

«Сейчас мы приняли решение расширить количество семей, которые получают эту поддержку. С января мы распространим ее на те семьи, где доход составляет не полтора, а два прожиточных минимума на взрослого человека — это около 45 тыс. рублей. На мой взгляд, это неплохая поддержка».

«Теперь по поводу выплат в 50 рублей. Многие говорят — это несерьезно, давайте освободим от этого бюджет. Но дело в том, что это не бюджет. В 1990-е годы был подписан указ президента, эти 50 рублей заставили выплачивать работодателей. Время было такое, тяжелое. Эта мера и тогда мало что значила, а сейчас вообще ничего не значит. Но мы нашли решение — мы будем выплачивать деньги нуждающимся. Тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только вопрос — каким семьям, с каким доходом, в полтора или два прожиточных минимума на человека. Мы можем сделать это сейчас, все вместе. Я считаю, что мы должны распространить это на все семьи, где доход составляет два прожиточных минимума на работающего взрослого».

О критике «Единой России»

«Я считаю, что называть «бандитами» (реплика из вопроса одного из пользователей — «Известия») людей, которые готовы брать на себя ответственность, в том числе, и за непопулярные решения, неправильно».–>

О зарплатах чиновников

«Представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. То, что я вам говорю (в ответ на вопросы пользователей) говорю с болью в сердце. Но мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. Я хочу, чтобы доходы рядовых работников повышались. В чем может быть “засада”, если мы сейчас понизим уровень оплаты министров? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они разбегутся по частным конторам. Но с чем я согласен — разница не должна быть колоссальной».