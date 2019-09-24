Самый дешёвый билет на самый дорогой поезд в России стоит 25 000 евро (ФОТО)

24 сентября 2019     14
Самый дешёвый билет на самый дорогой поезд в России стоит 25 000 евро (ФОТО)

 

Известному блогеру Александру Лапшину удалось побывать в самом дорогом поезде, который курсирует по железным дорогам России.

По его словам, он давно «охотился» за транспортом для миллионеров, билет в котором стоит 25 000 евро. 

Известно о том, что управляющая компания (РЖД совместно с британской GW Travel Limited) хранит эксклюзивность маршрутов «дворца на колёсах», оберегая покой и безопасность клиентов.

 

Лапшин застал этот поезд не в Москве, а Ереване (Армения). Он проник в него и сделал эксклюзивные фотографии. 

 

Поезд «Золотой Орёл» начал курсировать в 2007 году, делал один-два уникальных рейсов в год. Начав с поездки по Транссибу из Москвы во Владивосток,  позже – Китай, Средняя Азия, Турция, Грузия, Армения и так далее. Поездка длится две-три недели с остановками и экскурсиями в самых интересных местах и городах.

В поезде есть серебряный и золотой классы вагонов. В первом – шесть купе, во втором – пять. Есть «супер-люкс» с двумя купе по три комнаты в каждом, два вагона-ресторана, вагон с баром, библиотека, фортепиано, багажный вагон, мобильный медпункт, салон красоты с парикмахерской, массажные кабинеты и тренажёрный зал.


Вторник, 24 сентября 2019 г. 306

Источник: Портал Информер

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Самый дешёвый билет на самый дорогой поезд в России стоит 25 000 евро (ФОТО)
Самый дешёвый билет на самый дорогой поезд в России стоит 25 000 евро (ФОТО)

  Известному блогеру Александру Лапшину удалось побывать в самом дорогом поезде, который курсирует по железным дорогам России. По его словам, он давно «охотился» …



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