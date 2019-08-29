Самый интенсивный трафик на Крымском мосте в августе

29 августа 2019     16
Самый интенсивный трафик на Крымском мосте в августе

За три летних месяца по Крымскому мосту проехало более 2,2 млн автомобилей, это на 8,5% выше, чем в прошлом году. Об этом сказал начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков

«Всего за летнее время по мосту проехало 2 миллиона 250 тысяч транспортных средств, в том числе 200 тысяч грузовиков и 25 тысяч туристических и рейсовых автобусов. Это больше, чем в прошлом году, на 8,5 процентов. Возможно, это связано с тем, что с октября прошлого года открыто движение грузового автотранспорта. Ну, и увеличивается количество легкового транспорта и автобусов», – заявил Турсунбеков.

Он подчеркнул, что самый интенсивный трафик был в августе. 

«Самый интенсивный месяц был август. Среднесуточная интенсивность составляла 32 тысячи автомобилей в оба направления, пик пришелся на 12 августа, был поставлен рекорд – 36 тысяч автомобилей в сутки. Система мониторинга показывает, что мост чувствует себя хорошо и штатно, поэтому он готов к еще большим нагрузкам, в том числе в летний период следующего года», – подчеркнул он.


Четверг, 29 августа 2019 г. 96

Источник: Портал Информер

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