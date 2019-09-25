Самый колоритный крымский депутат - врач-хирург, фотомодель, уроженец Нигерии (ФОТО)

На минувших выборах депутатом городского совета Армянска стал уроженец Нигерии Ханса Дуглас. Он приехал в Крым из Кубани по программе «Земской доктор» полтора года тому назад как врач-хирург. Сейчас ведет прием в местной поликлинике, трудится и в операционном зале.

Темнокожий парень не только политик и подающий надежды хирург. В Краснодаре он еще и активно занимался фотомодельным бизнесом. На его страничке в соцсетях можно найти фото, на которых хирург-депутат щеголяет в дорогущих нарядах от знаменитых кутюрье.



Или просто демонстрирует роскошную физическую форму, которая мало кого может оставить равнодушными.

“Я действительно пробовал себя в роли фотомодели. Когда жил в Краснодаре, то рекламировал разные известные бренды. Просто я люблю все новое, люблю экспериментировать. Но уйти на подиум даже мысли не возникало. Я приехал в Россию, чтобы стать врачом и помогать людям”, – сказал Ханса Дуглас.

Если предположить, что большую часть электората Ханса Дугласа на этих выборах составляли представительницы прекрасного пола, то народная любовь к депутату вполне объяснима. Тем более, что он зарекомендовал себя в глазах жителей Армянска, как знающий свое дело и очень вежливый врач-хирург.

Ранее “ИНФОРМЕР” писал, что депутатом Бахчисарайского горсовета стал бывший гражданин Нигерии.

Ханса Дуглас родился в 1988 году в нигерийском городе Порт-Харкорт. После окончания колледжа в 2006 году переехал в Краснодар. В 2013 году окончил Кубанский государственный университет, получив квалификацию врач.





Среда, 25 сентября 2019 г. 1495

Источник: Портал Информер