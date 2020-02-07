Самый ужасный детский сад в Крыму!

7 февраля 2020     11
Самый ужасный детский сад в Крыму!

“Я такого ужасного детского сада ещё не видел. За такой детский садик надо сажать чиновников, да это здание вообще похоже на загон для скотины, а не на детский садик для детей.

А вы бы повели своего ребёнка в такой детский садик?

А у людей выбора нет, им приходится водить туда своих детей. Это здание с такими трещинами как минимум аварийное, и холодное. Этот садик находится в Республике Крым, Ленинский район, с.Виноградное.

Я понимаю, что это не город, но там тоже живут люди, им надо сделать достойный детский сад. Надеюсь, что власти Крыма обратят внимание на проблему и отремонтируют или построят новый безопасный детский сад, – написал Седельников.



Пятница, 7 февраля 2020 г. 100

Источник: Портал Информер

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