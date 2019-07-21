Самым популярным городом России для совмещения работы и путешествия стала Москва

В России появился новый вид туризма — bleisure -путешествия. Этот формат подразумевает совмещение командировки и отдыха, сообщает агентство делового туризма «Аэроклуб».

«Эксперты прогнозируют, что в скором времени доля таких путешествий в числе командировок достигнет 60%», — говорится в сообщении

Отмечается, что сотрудники, которые отправляются в командировку, по своей инициативе продлевают свое пребывание в городе.

Эксперты агентства объясняют популярность такого формата отдыха большим количеством на рынке труда поколения миллениалов, которые родились после 1981 года. Люди этого поколения склонны объединять работу и личную жизнь.

Исходя из этого многие зарубежные компании, имеющие представительство в России, внедряют формат bleisure -путешествий как поощрение для работников



Согласно исследованию, чаще всего свои командировки продлевают представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики, сотрудники фармацевтических и компаний, продающих широкого ассортимент товаров.

При этом самыми популярными городами России для совмещения работы и путешествия стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород.

Также среди постоянных городов числятся Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.