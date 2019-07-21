Самым популярным городом России для совмещения работы и путешествия стала Москва

21 июля 2019     13
Самым популярным городом России для совмещения работы и путешествия стала Москва

В России появился новый вид туризма — bleisure -путешествия. Этот формат подразумевает совмещение командировки и отдыха, сообщает агентство делового туризма «Аэроклуб».

«Эксперты прогнозируют, что в скором времени доля таких путешествий в числе командировок достигнет 60%», — говорится в сообщении

Отмечается, что сотрудники, которые отправляются в командировку, по своей инициативе продлевают свое пребывание в городе.

Эксперты агентства объясняют популярность такого формата отдыха большим количеством на рынке труда поколения миллениалов, которые родились после 1981 года. Люди этого поколения склонны объединять работу и личную жизнь.

Исходя из этого многие зарубежные компании, имеющие представительство в России, внедряют формат bleisure -путешествий как поощрение для работников
 
Согласно исследованию, чаще всего свои командировки продлевают представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики, сотрудники фармацевтических и компаний, продающих широкого ассортимент товаров.

При этом самыми популярными городами России для совмещения работы и путешествия стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород.

Также среди постоянных городов числятся Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Самым популярным городом России для совмещения работы и путешествия стала Москва
Самым популярным городом России для совмещения работы и путешествия стала Москва

В России появился новый вид туризма — bleisure -путешествия. Этот формат подразумевает совмещение командировки и отдыха, сообщает агентство делового туризма …


Трёхлетний ребенок из России отравился наркотиками на Ибице
Трёхлетний ребенок из России отравился наркотиками на Ибице

В критическом состоянии после отравления наркотиками попала в больницу на Ибице трехлетняя девочка из России. Как пишет местная пресса, ребенок …


В Севастополе отметили Всемирный день шахмат
В Севастополе отметили Всемирный день шахмат

Всемирный день шахмат отметили накануне во всем мире – он был учрежден в 1924 году в Париже и с тех …


В "Артеке" открылась самая масштабная международная смена за всю историю лагеря
В "Артеке" открылась самая масштабная международная смена за всю историю лагеря

Если в 2018-м там отдохнули более полутора тысяч детей, то сейчас – в два с половиной раза больше. Чтобы принять …


40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты