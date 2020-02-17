Сбежавшую из карантина россиянку отправят обратно в больницу

17 февраля 2020     13
Сбежавшую из карантина россиянку отправят обратно в больницу

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно поместить в больницу жительницу Петербурга Аллу Ильину, которая ранее сбежала из карантина по коронавирусу. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Как пишет «Фонтанка», Ильина заявила, что готова последовать решению суда, даже если от нее потребовали бы поехать обратно в больницу. Ей предписано вернуться в больницу до 19 февраля.

В пресс-службе добавили, что в зале суда работала дезинфицирующая лампа. Их используют при участии в процессе лиц с открытой формой туберкулеза, других мер защиты в судах не предусмотрено.
Между тем, «Фонтанка» сообщила, что представители Роспотребнадзора, говорившие об опасности заражения от Ильиной, находились рядом с ней без масок или других средств защиты.

7 февраля Ильина рассказала «Ленте.ру», что ее обманом поместили в карантин по коронавирусу. 11 февраля девушке удалось сбежать, замкнув электроцепь и взломав замок. Через два дня стало известно, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга дважды обращался в суд с иском на Ильину.
16 февраля Ильина рассказала, что сдала платные анализы, которые не выявили у нее коронавируса и других инфекций.



Понедельник, 17 февраля 2020 г. 231

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Хроника смертельного круиза: россиянка заразилась коронавирусом
Хроника смертельного круиза: россиянка заразилась коронавирусом

Российская туристка заразилась смертельным вирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Японии.Об этом сообщается в Twitter-аккаунте …


Поддельника экс-вице премьера Крыма перевели из СИЗО под домашний арест
Поддельника экс-вице премьера Крыма перевели из СИЗО под домашний арест

Один из фигурантов дела бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, бывший замглавы комитета конкурентной политики Республики Крым Ярослав Сливка переведен из …


В Севастополе выбирают лучшую школьную команду по волейболу
В Севастополе выбирают лучшую школьную команду по волейболу

Сегодня в городе стартовал региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч». В нем участвуют команды юношей и девушек 14-15 лет, созданные …


Чемпионат Крыма по бадминтону прошёл в Евпатории
Чемпионат Крыма по бадминтону прошёл в Евпатории

В соревнованиях участвовали севастопольские спортсмены из всех трёх городских клубов. Виктория Махненко из Севастополя завоевала сразу три награды: два первых …


«Роснефть» увеличит инвестиции в экологию и «зеленые технологии»
«Роснефть» увеличит инвестиции в экологию и «зеленые технологии»

«Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном рейтинге в категории «водные ресурсы» в рамках …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты