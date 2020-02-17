Сбежавшую из карантина россиянку отправят обратно в больницу

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно поместить в больницу жительницу Петербурга Аллу Ильину, которая ранее сбежала из карантина по коронавирусу. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Как пишет «Фонтанка», Ильина заявила, что готова последовать решению суда, даже если от нее потребовали бы поехать обратно в больницу. Ей предписано вернуться в больницу до 19 февраля.

В пресс-службе добавили, что в зале суда работала дезинфицирующая лампа. Их используют при участии в процессе лиц с открытой формой туберкулеза, других мер защиты в судах не предусмотрено.

Между тем, «Фонтанка» сообщила, что представители Роспотребнадзора, говорившие об опасности заражения от Ильиной, находились рядом с ней без масок или других средств защиты.

7 февраля Ильина рассказала «Ленте.ру», что ее обманом поместили в карантин по коронавирусу. 11 февраля девушке удалось сбежать, замкнув электроцепь и взломав замок. Через два дня стало известно, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга дважды обращался в суд с иском на Ильину.

16 февраля Ильина рассказала, что сдала платные анализы, которые не выявили у нее коронавируса и других инфекций.







Понедельник, 17 февраля 2020 г. 231

Источник: Портал Информер