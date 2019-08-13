Сборная Ирана по легкой атлетике проведет тренировки в Крыму

Тренировочный сбор будет проведен в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата мира. Об этом сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Прибытие 18 легкоатлетов из Ирана ожидается в конце августа.

Сбор пройдет на спортивном комплексе «Арена-Крым» в Евпатории. Это будет первое подобное мероприятие зарубежной сборной на территории Крыма с 2014 года.

Напомним, что Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.





Вторник, 13 августа 2019 г. 76

Источник: Портал Информер