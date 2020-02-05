Сборную России по футболу отстраняют от участия в Чемпионате мира в 2022 году?

5 февраля 2020     12
Сборную России по футболу отстраняют от участия в Чемпионате мира в 2022 году?

Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – говорится в сообщении канала.

Журналисты ссылаются на свой источник в WADA. При этом информатор не дает никаких подробностей о решении агентства.

Официального подтверждения WADA на данный момент не предоставило.

«Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. ВАДА не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию.

Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация», – заявил почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью «Чемпионату».



Среда, 5 февраля 2020 г. 90

Источник: Портал Информер

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