Сборную России по футболу отстраняют от участия в Чемпионате мира в 2022 году?

Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – говорится в сообщении канала.

Журналисты ссылаются на свой источник в WADA. При этом информатор не дает никаких подробностей о решении агентства.

Официального подтверждения WADA на данный момент не предоставило.

«Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. ВАДА не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию.

Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация», – заявил почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью «Чемпионату».







Среда, 5 февраля 2020 г. 90

Источник: Портал Информер