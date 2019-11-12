СБУ завела два уголовных дела против Владимира Соловьёва

Служба безопасности Украины завела два уголовных производства против российского телеведущего Владимира Соловьева.

Ранее призывал расследовать слова Соловьева относительно территориальной целостности Украины в СБУ депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Пришел ответ из Службы Безопасности Украины на мое заявление о преступлениях этого негодяя. Хорошие новости! Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке. Это уже большой шаг вперед. Рано или поздно этот грязный «рупор Кремля» ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ», — цитирует Гончаренко его пресс-служба.

По мнению украинской стороны, Соловьев «распространяет пропаганду». На официальном сайте СБУ пока нет сообщений по поводу начатого производства.

Российский телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на подобное сообщение: «Звонят, задают вопросы. Отвечаю по поводу СБУ и «моего дела». Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом нет.

При этом я не гражданин Украины, мои передачи запрещены к трансляции на Украине этим гражданам в голову не приходит. Каратель Одессы, подавший заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью. В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы наследники Левитана , а украинская власть наследница кого?»

Части 1, 2 и 3 статьи 110 УК Украины, по которым, как следует из ответа депутату Гончаренко, возбуждены уголовные дела, предусматривают ответственность, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет и пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Наказание предусмотрено, если посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины совершаются публично, неоднократно, с разжиганием национальной или религиозной вражды, что влечет за собой гибель людей или иные тяжкие последствия.







Вторник, 12 ноября 2019 г. 161

Источник: Портал Информер