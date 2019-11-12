СБУ завела два уголовных дела против Владимира Соловьёва

12 ноября 2019     15
СБУ завела два уголовных дела против Владимира Соловьёва

Служба безопасности Украины завела два уголовных производства против российского телеведущего Владимира Соловьева.

Ранее призывал расследовать слова Соловьева относительно территориальной целостности Украины в СБУ депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Пришел ответ из Службы Безопасности Украины на мое заявление о преступлениях этого негодяя. Хорошие новости! Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке. Это уже большой шаг вперед. Рано или поздно этот грязный «рупор Кремля» ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ», —  цитирует Гончаренко его пресс-служба.

 

По мнению украинской стороны, Соловьев «распространяет пропаганду». На официальном сайте СБУ пока нет сообщений по поводу начатого производства.

Российский телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на подобное сообщение: «Звонят, задают вопросы. Отвечаю по поводу СБУ и «моего дела». Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом нет. 

 

При этом я не гражданин Украины, мои передачи запрещены к трансляции на Украине этим гражданам в голову не приходит. Каратель Одессы, подавший заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью. В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы наследники Левитана , а украинская власть наследница кого?»

 

Части 1, 2 и 3 статьи 110 УК Украины, по которым, как следует из ответа депутату Гончаренко, возбуждены уголовные дела, предусматривают ответственность, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет и пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Наказание предусмотрено, если посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины совершаются публично, неоднократно, с разжиганием национальной или религиозной вражды, что влечет за собой гибель людей или иные тяжкие последствия. 



Вторник, 12 ноября 2019 г. 161

Источник: Портал Информер

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