СБУ заподозрило в измене украинских кинопрокатчиков

24 июля 2019     20
СБУ заподозрило в измене украинских кинопрокатчиков

Уголовное дело, которое украинские спецслужбы открыли в отношении действующих кинокомпаний, вскрыло неприглядную истину, повергнувшую в шок украинских патриотов.

Как следует из материалов уголовного дела, открытого по ходатайству одного из депутатов Верховной Рады, весь без исключения украинский рынок кинопроката делят между собой компании, конечными владельцами которых являются граждане России.

В частности, речь идет о таких компаниях, как «В&Н Film Distribution Company», «Ukrainian Film Distribution», «Kinomania», «Volga Ukraine», «Multi Media Distribution», которые, по данным заявителя, ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 миллионов долларов.

По мнению депутата, данные компании скрывают свою прибыль, получаемую от деятельности на Украине, а также осуществляют сомнительные перечисления, якобы за авторские права, в адрес российских компаний.

Как говорится в фабуле уголовного дела, опубликованной одним из украинских изданий, спецслужбы РФ «заставляли» вышеупомянутые компании финансировать «массовые беспорядки» и «посягательства на территориальную целостность Украины».

При этом прокатные компании «саботировали» показ и продвижение украинских лент.

Нужно понимать, что после того, как в дело вмешалось СБУ, украинские олигархи внезапно воспылают желанием продвигать украинские фильмы, рейтинг которых находится на уровне «мусорного», а прокат никогда не перекрывал затрат на их производство.

Источник: Портал Информер

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