СБУ заявила о задержании водителя тягача, перевозившего «Бук», которым был сбит рейс МН17

В пятую годовщину крушения Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе в СБУ заявили о задержании водителя автотягача, который якобы перевозил зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит борт «Малайзийских авиалиний». Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

В качестве доказательства он продемонстрировал видео, снятое на телефон. На этих кадрах, по утверждению СБУ, показано, как ЗРК «Бук» на автотягаче везут по Донецку.

«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер.–>

Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, на Украине», — сообщил Маяков, не назвав имя задержанного.