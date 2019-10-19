Светлана Рубцова: «Михаил Развожаев приступил к своей работе в непростой период!»

Для меня 100 дней со дня деятельности врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, это прежде всего выборы в Законодательное собрание Севастополя и его итоги.

Михаил Развожаев приступил к своей работе в непростой период, именно перед выборами, но успел продемонстрировать севастопольцам новые подходы в решении целого ряда внутриполитических задач, с которыми не справились его предшественники. За истекший период можно смело говорить о том, что его управленческий стиль отличается от форм работы, которыми пользовались Сергей Меняйло и Дмитрий Овсянников.

Хочу отметить его активность в социальных сетях, что, безусловно, радует и вселяет надежду о доступности первого лица города к населению и налаживании механизма обратной связи к проблемам горожан.

Заметно, что руководитель города прикладывает усилия, чтобы не допустить очередных внутриполитических конфликтов, которые имели место быть в городе-герое.

В то же время нужно признать, что риск возникновения новых-старых конфликтов все ещё сохраняется. Хочу обратиться с просьбой помочь решить внутриполитический конфликт с Общественной палатой Севастополя. Очень хочется, чтобы она работала на благо нашего любимого города!

Кандидат биологических наук, член Общественной палаты Севастополя

Светлана Рубцова







Суббота, 19 октября 2019 г. 274

Источник: Портал Информер