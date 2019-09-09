Светлана Рубцова: «Несмотря на всевозможные провокации, выборы в местный парламент прошли в спокойной и доброжелательной обстановке»



Прежде всего хочу поздравить севастопольцев с тем, что выборы в Законодательное собрание второго созыва состоялись.

Также хочу поздравить депутатов, получивших кредит доверия у севастопольцев. Но нужно отметить то, что этот кредит им предстоит оправдать!Последние месяцы были полны событий, связанных с борьбой за депутатские кресла. Борьбе партийных списков и отдельных персоналий, и в этой борьбе лились бурные информационные потоки всевозможных аналитических размышлений о том, кто наиболее сильно будет влиять на мнение людей и, соответственно, на сами итоги выборов. Это отразилось на ходе голосования.

Весь вчерашний день я посвятила работе в медиацентре «Выборы-2019». Мы в течение всего дня информировали севастопольцев о ходе голосования. В работе медиацентра приняли участие ключевые региональные и федеральные спикеры и эксперты, депутаты Государственной думы, сенаторы, представители избиркома, политологи, известные, уважаемые люди города.

Медиацентр «Выборы-2019» – своего рода уникальный формат, где гости, кандидаты и эксперты обсуждали ход голосования и подводили первые итоги выборов.

Несмотря на всевозможные провокации, в целом нужно отметить, что выборы в парламент региона второго созыва прошли в спокойной и доброжелательной обстановке, серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было, а результаты на участках для голосования определили сами избиратели.

Выборы состоялись, и мы получили новый состав Законодательного собрания второго созыва.

Хотелось бы поделиться своими размышления по некоторым пунктам, особо обсуждаемых по итогам выборов.

Первое, списки бюллетеней. Я глубоко убеждена, что среди зарегистрированных кандидатов всегда можно найти тех, кому можно доверить будущее нашего города.

Второе — это явка. Конечно, нужно признать, что явка оставляет желать лучшего. Но это выбор самих севастопольцев!

На выборы пришли те, кто по-настоящему желает перемен к лучшему в городе и понимает, что нужно быстрыми темпами наверстывать потерянный темп развития.

А те, кто остались дома, фактически делегировали свои права тем, кто на выборы пошел и проголосовал. И нужно понимать, что если человек не пришел на выборы, то требовать что-либо от власти в Севастополе будет не вполне корректно.

Третье — результаты выборов. Для меня результаты вполне предсказуемы. Мы получили многофракционный парламент, в который вошли представители нескольких партий.

Новому составу Законодательного собрания хочу пожелать добросовестной слаженной работы на благо развития нашего любимого города!

Кандидат биологических наук, член Общественной палаты Севастополя

Светлана Рубцова





Понедельник, 9 сентября 2019 г. 11

Источник: Портал Информер