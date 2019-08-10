Свыше 15 тысяч севастопольцев работают в строительной сфере

10 августа 2019     13
Свыше 15 тысяч севастопольцев работают в строительной сфере

В Севастополе около 1 100 строительных предприятий. Около 15 тысяч горожан заняты в этой сфере.

«За ближайшие несколько лет (в Севастополе) будет возведено 128 объектов социальной инфраструктуры.

Сегодня в эксплуатацию уже введены 24 объекта в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, туризма.

При этом объем выполненных работ с 2015 года вырос более чем в 20 раз», – отметил на праздничном мероприятии в честь Дня строителя и.о. директора городского департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

«Сегодня во всех районах города строятся и ремонтируются дороги, жилье, детские сады, школы, больницы, спортивные, культурные и многие другие объекты, благоустраиваются дома и дворовые территории. С каждым днем город становится все более привлекательным для жизни севастопольцев. И, в первую очередь, это происходит благодаря работе тысяч людей, занятых в строительной сфере», – отметил в своем приветственном слове и. о. вице-губернатора Андрей Шишкин.

По случаю профессионального праздника благодарностью губернатора региона были награждены сотрудники Дирекции капитального строительства Ирина Головенская и Наталья Серебрякова. Почетной грамотой правительства Севастополя была отмечена сотрудница Дирекции капитального строительства Валентина Носко.

Благодарственные письма губернатора получили бетонщик Александр Васильченко, монтажник Дмитрий Ковалев, электрогазосварщик Андрей Кряквин, инженер Александр Питухин, производитель работ Виктор Ушаков. 


Суббота, 10 августа 2019 г. 9

Источник: Портал Информер

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