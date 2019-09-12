Священник посоветовал пожилой женщине «остудить свой пукан»

Священник РПЦ отец Дионисий (Васецкий), которого обвинили в избиении 58-летней сотрудницы храма Тамары Филипповой, написал грубый комментарий девушке во «ВКонтакте».

Как утверждают СМИ, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан». «Иначе треснет сейчас», — написал он.

В Магнитогорской епархии заявили, что Дионисий уже не является священником епархии, и отказались давать комментарий. Кроме того, в епархии отметили, что он переехал в Казань вместе с епископом Иннокентием и другими священнослужителями.

Напомним, что ранее сотрудница Магнитогорской епархии Тамара Филиппова написала письмо на имя Патриарха РПЦ Кирилла, в котором заявила об избиении.

Женщина отказалась обращаться в полицию, поскольку это «может отрицательно сказаться на имидже церкви».

По словам Филипповой, инцидент произошел 27 декабря 2018 года, когда она принимала выгрузку печенья для рождественских подарков детям из малообеспеченных семей. 29-летнему священнику якобы не понравилось, что водитель заехал на территорию собора.

В ходе конфликта отец Дионисий обвинил пенсионерку в том, что она «прожирает деньги епархии», на что она заметила, что «его поведение не отвечает статусу священника».

Тогда, по словам Филипповой, священник левой рукой «со всей силы швырнул ее о стену», в результате чего женщина ударилась виском об угол.

Секретарь епархии отец Лев Баклицкий отвез ее в больницу, где ее поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У Филипповой диагностировали ушиб бедра и виска, а также прединсультное состояние. Ее выписали из больницы 10 января.





Четверг, 12 сентября 2019 г. 4

Источник: Портал Информер