«Севавтодор» проводит круглосуточный полив дорог

С 1 июня ГБУ «Севастопольский Автодор» в круглосуточном режиме выполняет работы по снижению пылеобразования, увлажнению и мойке проезжей части дорог.
В связи с жаркой погодой сформирован график работы спецтехники, в соответствии с которым проводится полив и аэрация 74 основных улиц общей протяженностью 95 км.
В работах по поливу улиц задействовано 6 комбинированных дорожных машин КамАЗ, оборудованных специальными поливомоечными установками.
«С сегодняшнего дня на мойку дорог Севастополя вышла новая техника учреждения. Новые комбинированные дорожные машины оборудованы бункером на 8 куб. метров технической воды, навесным передним поливомоечным устройством для мытья дорожного покрытия, ограждений, бордюров. Техника будет применяться для мойки проезжей части, разметки, сигнальных столбиков, дорожных знаков», – рассказал заместитель директора ГБУ «Севастопольский Автодор» Александр Чумаков.
Отметим, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ГБУ «Севастопольский Автодор» осуществляет деятельность на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего не только ремонт, но и последующее содержание отремонтированных автомобильных дорог.
В работы по всесезонному содержанию входит комплекс мероприятий по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, тротуаров, полосы отвода, искусственных дорожных сооружений и других элементов обустройства дороги.
С начала года объем выполненных работ по механизированной очистке и поливу улиц составил более 176 млн кв. м, произведен ямочный ремонт более 30 тыс. кв.м дорожного покрытия, выполнены работы по санитарной очистке полосы отвода в объеме 8,5 км, скашиванию травы на площади 1,3 млн кв. м, вырубке кустарника на площади 10 га.
Источник: Портал Информер
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