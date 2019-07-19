«Севавтодор» проводит круглосуточный полив дорог

С 1 июня ГБУ «Севастопольский Автодор» в круглосуточном режиме выполняет работы по снижению пылеобразования, увлажнению и мойке проезжей части дорог.

В связи с жаркой погодой сформирован график работы спецтехники, в соответствии с которым проводится полив и аэрация 74 основных улиц общей протяженностью 95 км.

В работах по поливу улиц задействовано 6 комбинированных дорожных машин КамАЗ, оборудованных специальными поливомоечными установками.

«С сегодняшнего дня на мойку дорог Севастополя вышла новая техника учреждения. Новые комбинированные дорожные машины оборудованы бункером на 8 куб. метров технической воды, навесным передним поливомоечным устройством для мытья дорожного покрытия, ограждений, бордюров. Техника будет применяться для мойки проезжей части, разметки, сигнальных столбиков, дорожных знаков», – рассказал заместитель директора ГБУ «Севастопольский Автодор» Александр Чумаков.

Отметим, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ГБУ «Севастопольский Автодор» осуществляет деятельность на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего не только ремонт, но и последующее содержание отремонтированных автомобильных дорог.

В работы по всесезонному содержанию входит комплекс мероприятий по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, тротуаров, полосы отвода, искусственных дорожных сооружений и других элементов обустройства дороги.

С начала года объем выполненных работ по механизированной очистке и поливу улиц составил более 176 млн кв. м, произведен ямочный ремонт более 30 тыс. кв.м дорожного покрытия, выполнены работы по санитарной очистке полосы отвода в объеме 8,5 км, скашиванию травы на площади 1,3 млн кв. м, вырубке кустарника на площади 10 га.