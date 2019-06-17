Севастополец выиграл всероссийский турнир по дзюдо

Соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Якуба Коблева проходят в Майкопе (Республика Адыгея) уже в седьмой раз.

Участие в них приняли более 150 спортсменов из Краснодарского, Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Челяюинской, Камчатской областей, Республик Адыгея, Калмыкия, Башкортостан, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Якуб Коблев был одним из самых именитых специалистов в мировом дзюдо, а в России был признан лучшим тренером по дзюдо в XX веке. Он является основателем всемирно известной майкопской школы дзюдо (открыта в 1965 году), подготовившей множество известных спортсменов.

За свою карьеру Коблев воспитал десятки победителей и призеров Олимпийских игр, мира, Европы и международных турниров. Именно он тренировал Владимира Невзорова, первого советского олимпийского чемпиона по дзюдо в 1976 году в Монреале.

Седьмой по счету турнир памяти Якуба Коблева проходил в майкопском Дворце спорта, носящим имя этого знаменитого тренера, на базе Адыгейского государственного университета.

Представитель севастопольской школы дзюдо Антон Брачев боролся за медали в самой престижной весовой категории свыше 100 кг. На турнире в Майкопе он провел четырех схватки и во всех одержал досрочные победы.

На пути к золотой медали соревнований он одержал верх над Сергеем Вениковым (Краснодар), Вардкезом Акопяном (Адыгея), Алексеем Казачковым и Михаилом Косяшниковым (оба – Ставропольский край).

Это уже третья победа на всероссийских турнирах, завоеванная членом сборной России Антоном Брачевым в 2019 году. До этого он поднимался на высшую ступень пьедестала почета на Кубке губернатора Ленинградской области, VI турнире по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске. Кроме того, в феврале Брачев занял второе место на Открытом турнире Европы в Португалии.

Среди трофеев прошлого года — победы на чемпионате мира среди военных в Бразилии и на этапе Кубка Европы в Сараево, второе место турнира “Газпром нефть — Чемпионат России по дзюдо”.

В 2017 году Антон Брачев стал обладателем «золота» открытого чемпионата Европы, континентального Кубка, первенства Азии среди военных, выиграл серебряную и бронзовую медали Универсиады.