Севастополец выиграл всероссийский турнир по дзюдо

17 июня 2019     27
Севастополец выиграл всероссийский турнир по дзюдо

Соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Якуба Коблева проходят в Майкопе (Республика Адыгея) уже в седьмой раз.

Участие в них приняли более 150 спортсменов из Краснодарского, Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Челяюинской, Камчатской областей, Республик Адыгея, Калмыкия, Башкортостан, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Якуб Коблев был одним из самых именитых специалистов в мировом дзюдо, а в России был признан лучшим тренером по дзюдо в XX веке. Он является основателем всемирно известной майкопской школы дзюдо (открыта в 1965 году), подготовившей множество известных спортсменов.

За свою карьеру Коблев воспитал десятки победителей и призеров Олимпийских игр, мира, Европы и международных турниров. Именно он тренировал Владимира Невзорова, первого советского олимпийского чемпиона по дзюдо в 1976 году в Монреале.

Седьмой по счету турнир памяти Якуба Коблева проходил в майкопском Дворце спорта, носящим имя этого знаменитого тренера, на базе Адыгейского государственного университета.

Представитель севастопольской школы дзюдо Антон Брачев боролся за медали в самой престижной весовой категории свыше 100 кг. На турнире в Майкопе он провел четырех схватки и во всех одержал досрочные победы.

На пути к золотой медали соревнований он одержал верх над Сергеем Вениковым (Краснодар), Вардкезом Акопяном (Адыгея), Алексеем Казачковым и Михаилом Косяшниковым (оба – Ставропольский край).

Это уже третья победа на всероссийских турнирах, завоеванная членом сборной России Антоном Брачевым в 2019 году. До этого он поднимался на высшую ступень пьедестала почета на Кубке губернатора Ленинградской области, VI турнире по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске. Кроме того, в феврале Брачев занял второе место на Открытом турнире Европы в Португалии.

Среди трофеев прошлого года — победы на чемпионате мира среди военных в Бразилии и на этапе Кубка Европы в Сараево, второе место турнира “Газпром нефть — Чемпионат России по дзюдо”.

В 2017 году Антон Брачев стал обладателем «золота» открытого чемпионата Европы, континентального Кубка, первенства Азии среди военных, выиграл серебряную и бронзовую медали Универсиады.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Гаспарян в трёх сетах обыграла Свитолину на турнире WTA в Бирмингеме
Гаспарян в трёх сетах обыграла Свитолину на турнире WTA в Бирмингеме

Россиянка Маргарита Гаспарян сумела победить украинку Элину Свитолину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме. ©BEAUTIFULSPORTS/Orangepictures …


Новые откровения от российского Минздрава
Новые откровения от российского Минздрава

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что основными проблемами, связанными с деторождением, стали ранние сердечные и онкозаболевания. “Если …


Мужской суицид: чем он отличается от женского, почему случается чаще
Мужской суицид: чем он отличается от женского, почему случается чаще

По всему миру статистика одинакова: женщины чаще страдают от депрессии, чаще склонны покончить с собой, но самоубийц тем не менее …


На форуме «Армия» Черноморский флот представит 50 единиц вооружения
На форуме «Армия» Черноморский флот представит 50 единиц вооружения

В акватории Севастопольской бухты свои боевые возможности продемонстрируют фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», вёртолёты армейской авиации Ка-52 …


Новые сотрудники Росгвардии приняли присягу
Новые сотрудники Росгвардии приняли присягу

В Севастополе увеличился личный состав Росгвардии. Сегодня, 17 июня, присягу приняли тридцать новых сотрудников вневедомственной охраны. Федеральная служба войск национальной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты