Севастополец забрал телефон у коллеги по работе и попал в полицию

17 июля 2019     10
Севастополец забрал телефон у коллеги по работе и попал в полицию

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 30-летний житель Севастополя, который сообщил, что у него похитили мобильный телефон стоимостью 35 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 45-летний житель города.

Как выяснилось, злоумышленник был знаком с пострадавшим. Мужчины работали на одном предприятии. За счёт работы они временно жили в хостеле в разных номерах. Подозреваемый приметил у коллеги дорогостоящий сотовый, за который можно выручить приличную сумму денег. Дождавшись, когда товарищ уснёт, мужчина прокрался незаметно в его комнату, похитил мобильный телефон, а затем скрылся.

Незаконные действия злоумышленника подтвердили записи камер видеонаблюдения, установленных в помещениях.

Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Севастополец забрал телефон у коллеги по работе и попал в полицию
Севастополец забрал телефон у коллеги по работе и попал в полицию

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 30-летний житель Севастополя, который сообщил, что у него похитили мобильный телефон …


Крымских жириновцев не пустили на выборы
Крымских жириновцев не пустили на выборы

Избирательная комиссия Республики Крым отказала местному отделению ЛДПР в регистрации списка кандидатов в депутаты Государственного совета Республики Крым. Об этом …


Многодетным семьям Севастополя выделят землю в Орловке
Многодетным семьям Севастополя выделят землю в Орловке

69 гектаров муниципальной земли будут выделены многодетным семьям, чернобыльцам, людям, пострадавшим от политических репрессий, и другим категориям, которым положены бесплатные …


Рядовой осужден за причинение тяжкого вреда сослуживцу
Рядовой осужден за причинение тяжкого вреда сослуживцу

На территории воинской части №6916 рядовой Александр Дмитриев избил своего сослуживца, потому что тот, на взгляд Дмитриева, слишком громко исполнял …


16-я победа подряд, попытка побить мировой рекорд и новые соперницы: как складывается сезон для легкоатлетки Ласицкене
16-я победа подряд, попытка побить мировой рекорд и новые соперницы: как складывается сезон для легкоатлетки Ласицкене

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала 16-ю победу подряд, выиграв соревнования в итальянском городе Падуя. Нынешний сезон складывается для …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info