Севастополец забрал телефон у коллеги по работе и попал в полицию

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 30-летний житель Севастополя, который сообщил, что у него похитили мобильный телефон стоимостью 35 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 45-летний житель города.

Как выяснилось, злоумышленник был знаком с пострадавшим. Мужчины работали на одном предприятии. За счёт работы они временно жили в хостеле в разных номерах. Подозреваемый приметил у коллеги дорогостоящий сотовый, за который можно выручить приличную сумму денег. Дождавшись, когда товарищ уснёт, мужчина прокрался незаметно в его комнату, похитил мобильный телефон, а затем скрылся.

Незаконные действия злоумышленника подтвердили записи камер видеонаблюдения, установленных в помещениях.

Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.