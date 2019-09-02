Севастополец, который не привык много говорить, а делает всё, что в его силах, чтобы улучшить жизнь горожан

Коренному севастопольцу, кандидату в депутаты Заксобрания Севастополя второго созыва по округу №7(самовыдвиженец) Александру Брыжаку всего 34, но он уже стал известен многим жителям Нахимовского района как принципиальный депутат и настоящий хозяйственник.

Это человек, который не привык много говорить, а делает всё, что в его силах, чтобы улучшить жизнь избирателей.

Нахимовский район Севастополя никогда не пользовался особой популярностью у городских властей, больше внимания доставалось жителям более “престижных” округов. Часто нахимовцы чувствовали себя ущемленными в правах.

Здесь не торопились ремонтировать крыши, подъезды, дороги и тротуары, строить новые площадки и места отдыха для детей, заниматься проблемой вывоза мусора. Отсутствие нормального освещения по вечерам завершало безрадостную картину.

Ситуация изменилась после того, как депутатом Нахимовского муниципалитета стал Александр Брыжак. Быстро завоевав авторитет среди своих коллег и избирателей, он возглавил постоянную комиссию по бюджету, Нахимовский район стал преображаться.



Депутат со своими помощниками регулярно проводит прием граждан, до последнего отстаивает интересы севастопольцев.

За три года на своем посту Александр Брыжак участвовал в решении многих проблем своего округа.

Так, на территории Нахимовского муниципалитета значительно улучшилась ситуация с вывозом мусора. В частности, по просьбе граждан были ликвидированы свалки твердых коммунальных отходов, установлены мусорные контейнеры.

Одним из наиболее часто поднимаемых жителями Нахимовского района вопросов остается благоустройство территории.

При участии Александра Брыжака были приобретены и установлены скамейки и столики для отдыха, урны, а также вазоны для высадки цветов во дворах и парках района. Благодаря депутату были выплачены компенсации за ремонты кровель в домах нуждающимся горожанам.

При участии Александра Брыжака в Нахимовском районе стал регулярно осуществляться ремонт тротуаров и внутриквартальных дорог.

Особое внимание в своей деятельности народный избранник уделяет заботе о детях и молодежи. Благодаря стараниямАлександра Брыжака во дворах Нахимовского района появились новые, современные детские и спортивные площадки. Сам будучи отцом, депутат с особым удовольствием принимает активное участие в организации праздников, конкурсов и разнообразных акций для малышей.

Несмотря на внушительный список полезных дел, останавливаться на этом Александр Брыжак не собирается. Перед ним стоят новые вызовы – улучшать жизнь жителей всего города. Для этого он принял решение идти на выборы в Законодательное собрание Севастополя.

В новом качестве Брыжак намерен инициировать реконструкцию природного памятника «Ушакова балка», осуществлять постоянный контроль за тарифами в сфере ЖКХ, помогать многодетным семьям, ветеранам и пенсионерам.

Острым вопросом Александр Брыжак считает состояние севастопольской медицины. По его мнению, спектр оказания выездных медицинских услуг необходимо существенно расширить. Главная его цель в сфере здравоохранения – создать«медицину без очередей».

Больным вопросом для севастопольцев является безработица, прежде всего, среди начинающих специалистов. Брыжак намерен буквально сражаться за возможность трудоустройства молодых людей, недавно окончивших высшие учебные заведения.

В планах будущего депутата Заксобрания и регулярная помощь молодым семьям. По его мнению, их необходимо обеспечить достойными выплатами и дотациями при рождении ребенка.

Также Александр Брыжак намерен установить городскую доску-почета героям «Русской весны», чтобы даже спустя десятки лет их имена были на слуху.

Для реализации этих амбициозных целей у Александра Брыжака есть профессиональная команда экспертов, а главное – его собственная целеустремленность и искренняя любовь к городу.

«Я живу в этом городе, здесь учатся мои дети, работают мои друзья. Я знаю многих своих избирателей в лицо, а они знают меня. Подвести их не имею морального права, ведь они на меня расчитывают. В новый созыв Законодательного Собрания Севастополя должны войти компетентные и ответственные люди, готовые отдавать и жертвовать собой ради развития нашего любимого города», – считает Александр Брыжак.



Он уверен, что сначала нужно будет провести ревизию законопроектов, «лежащих» в кабинетах парламента «мертвым грузом».

Многие полезные инициативы правительства оказались заложниками политической обстановки. Здесь необходимо навести порядок. Брыжак убеждён, что его опыт работы депутатом Нахимовского района поможет наладить системную работу Заксобрания на благо всех севастопольцев.





Понедельник, 2 сентября 2019 г. 1008

Источник: Портал Информер