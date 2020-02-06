Севастополец оплатил штрафов на полмиллиона рублей

6 февраля 2020     6
Севастополец оплатил штрафов на полмиллиона рублей

Житель Севастополя накопил множество штрафов за нарушения правил дорожного движения на 235 тысяч рублей. Дело в отношении него было передано в Федеральную службу судебных приставов. Должник был предупреждён о возможных ограничениях и взыскании исполнительского сбора, но гасить долг не торопился.

«Чтобы снять запрет на регистрационные действия с транспортного средства, владелец автомобиля марки Mercedes-Benz оплатил 289 штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму 524 тысячи рублей», – сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Исполнительский сбор составляет 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей. Таким образом, для нарушителя общая сумма сбора оказалась равна 289 тысячам рублей.

Судебные приставы предостерегают должников о последствиях неисполнения исполнительного производства и рекомендуют проверять данные о себе в Банке данных исполнительных производств на официальном сайте ведомства.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 7

Источник: Портал Информер

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