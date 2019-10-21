Севастополец ответит за публичное оскорбление власти

21 октября 2019     21
Севастополец ответит за публичное оскорбление власти

Отдел дознания ОМВД России по Ленинскому району Севастополя завершил расследование и передал в суд уголовное дело по факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

В ходе следствия выяснилось, что в июле 2019 года 46-летний горожанин пришел в мировой суд Ленинского района для участия в судебном процессе. На просьбу судебного пристава сообщить о цели визита, он ответил отказом, а также в присутствии других посетителей начал оскорблять судебного пристава нецензурной бранью.

«После совершения преступления правонарушитель попытался скрыться, но был задержан приставом и передан правоохранителям. Установлено, что в 2010 году злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление», – информирует пресс-служба МВД по Севастополю.

В итоге мужчине предъявлено обвинение по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.



Понедельник, 21 октября 2019 г. 139

Источник: Портал Информер

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