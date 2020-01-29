Севастополец отработает 40 часов за оскорбления в Интернете

В октябре 2019 года севастополец 1993 года рождения разместил в социальной сети «ВКонтакте» высказывание, унижающее человеческое достоинство по национальному признаку. Прокуратура Балаклавского района Севастополя провела проверку по этому факту.

«Прокуратура района в отношении виновного лица возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», – сообщает пресс-служба прокуратуры.Рассмотрев материалы административного дела, Балаклавский районный суд привлек молодого человека к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ.







Среда, 29 января 2020 г. 127

Источник: Портал Информер