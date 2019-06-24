Севастополец «пожертововал» своей свободой ради складного ножа

Согласно информации пресс-службы городского управления МВД, кража складного ножа может стоить 31-летнему севастопольцу тюремного заключения.Предмет был похищен в баре. Полиция задержала подозреваемого после сообщения о случившемся от 40-летнего потерпевшего.«В одном из питейных заведений города мужчина оставил складной нож стоимостью 12 тысяч рублей на столике без присмотра. Этим обстоятельством воспользовался злоумышленник, который находился рядом. Он тайно похитил чужую вещь и скрылся», – говорится в сообщении.

В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Кража».