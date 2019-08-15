Севастополец получил миллионный грант

В Севастополе количество реализованных молодежных проектов увеличилось по сравнению с предыдущими годами.

Так, недавно закончилась пятая смена форума «Информационные технологии», на которой участник от Севастополя Роман Черкасов в составе своей команды получил грант от Федерального агентства по делам молодёжи в размере 1 миллион 200 тысяч рублей на реализацию проекта «Киберспортивная молодежная лига Севастополя и Крыма».

Также команда проекта провела в городе ряд крупных киберспортивных турниров.

В частности, проекты «Студенческая лига Севастополя» на 550 участников с грантовой поддержкой от Федерального агентства по делам молодежи в размере 100 тыс. рублей и «Кубок Южного федерального округа», участие в котором приняли более 700 человек из 11 городов ЮФО.

По словам активистов, благодаря дополнительному финансированию, в этом году соревнования пройдут на качественно новом уровне.

Кроме того, 29 июля 2019 года был подписан меморандум о сотрудничестве Федераций компьютерного спорта Москвы и Севастополя.

«В этом году наши ребята очень активны в плане подачи проектов и их защиты, надеюсь все из них, в хорошем смысле, прогремят как в городе так и в Южном федеральном округе», – поделилась заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта Марина Слонченко.

Она отметила, что возможности для молодежи на этом не заканчиваются. Сейчас продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов. Одна из ближайших возможностей защиты – Форум ЮФО «Ростов», на котором Севастополь представят 40 молодых людей, а также фестиваль «Таврида-АРТ», в рамках которого каждый из 80 участников от Севастополя представят свои проекты.

Кроме того, севастопольская молодёжь сейчас участвует во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория Смыслов».





Четверг, 15 августа 2019 г. 88

Источник: Портал Информер