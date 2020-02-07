Севастополец получил 800 тыс руб за незаконное уголовное преследование

Гагаринский районный суд Севастополя частично удовлетворил иск о выплате компенсации морального вреда, причиненного местному жителю трёхлетним уголовным преследованием. Мужчина проходил обвиняемым по делу о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.«Согласно версии следствия, севастополец совместно с соучастниками проникли ночью в частный дом, связали проживавших там супругов, пригрозили предметом, похожим на пистолет, а в случае сопротивления обещали применить меры к дочери потерпевших, спящей в доме этажом выше.

Все эти действия совершались с целью узнать у потерпевших местонахождение сейфа и ключей от него. Получив у хозяев дома требуемую информацию, злоумышленники забрали деньги, драгоценности и материальные ценности на сумму более 4,8 миллионов рублей», – сообщает пресс-служба суда.

Подозреваемый был заключён под стражу, но вскоре ему изменили меру пресечения на домашний арест, а после и на подписку о невыезде и надлежащем поведении, на которой он и находился вплоть до вынесения приговора по делу.В ходе судебного следствия была установлена непричастность мужчины к совершению инкриминируемого деяния.

«Севастопольца оправдали и признали за ним право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного ущерба и морального вреда. Оправданный воспользовался своим правом», – указано в сообщении пресс-службы.

Гагаринский районный суд взыскал в пользу истца 800 тысяч рублей.







Пятница, 7 февраля 2020 г. 36

Источник: Портал Информер