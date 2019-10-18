Севастополец попытался подкупить судебных приставов

Исполнительное производство по взысканию штрафа в размере 10 млн рублей в отношении гражданина находилось в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Севастополю. Штраф назначили за нарушение уголовной статьи «коммерческий подкуп», но добровольно погашен он не был.

«В рамках исполнительного производства установлено, что у должника имущество, на которое возможно обратить взыскание, отсутствует, но осужденный является владельцем 100% доли в уставном капитале (одного) общества с ограниченной ответственностью и 30% доли в уставном капитале (другого) общества с ограниченной ответственностью. На данные доли в уставном капитале обращено взыскание», – сообщает пресс-служба управления судебных приставов.

Юридические лица владеют имуществом, размер которого превышает сумму штрафа. Под угрозой потери контроля над предприятиями осужденный оплатил штраф и исполнительский сбор в полном объёме – 10,7 млн рублей.







Пятница, 18 октября 2019 г. 964

Источник: Портал Информер