Севастополец похитил телефон у строителя

28 октября 2019     15
Севастополец похитил телефон у строителя

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали ранее судимого жителя Севастополя, подозреваемого в краже мобильного телефона у строителя. Об этом сообщила пресс-служба полиции. 

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратился 30-летний рабочий строительной бригады.

 

Мужчина заявил, что во время ремонтных работ с территории строящегося объекта у него был похищен мобильный телефон. По его словам, сумма ущерба составил 20 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его.

Подозреваемым оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как выяснилось, пострадавший оставил без присмотра сотовый телефон рядом с инструментами на улице около стройки и ненадолго отошёл. В это время на не ограждённую территорию проник злоумышленник. Он обнаружил мобильный телефон и похитил его, после чего скрылся.

Задержанный признался в содеянном, сообщив полицейским, что продал похищенное знакомому за 1 500 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».

 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



Понедельник, 28 октября 2019 г. 62

Источник: Портал Информер

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