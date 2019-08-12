Севастополец пошел под суд за попытку убийства знакомого

Прокурор Нахимовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1974 года рождения, уоторый обвиняется по трем статьям УК РФ: нарушение неприкосновенности жилища, покушение на убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, злоумышленник в январе текущего года незаконно проник через оконный проём в жилище, расположенное в ТСН СНТ “Сапун-Гора”, и на почве возникшего конфликта причинил собственнику жилья и его знакомому телесные повреждения различной степени тяжести.

Следствие по делу проводилось СО по Нахимовскому СУ СК России по Севастополю.

По поддержанному прокуратурой района ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.





Понедельник, 12 августа 2019 г. 142

Источник: Портал Информер