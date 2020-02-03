Севастополец продает Toyota Camry Solara в алмазах

Севастополец выставил на продажу на «Авито» почти за 1 млн рублей кабриолет Toyota Camry Solara, полностью обклеенный стразами. Владелец авто раньше работал огранщиком алмазов и усовершенствовал кабриолет своими руками. Об этом он рассказал Крыминформу.«Сделать такой автомобиль решил, потому что хочется отличаться от всех на дороге. Я по профессии – огранщик алмазов в бриллианты, раньше делал бриллианты. Потом с этой работой завязал, а тяга к камням осталась. Поэтому решил сделать такой автомобиль», — рассказал Петр.Преобразование обычного кабриолета в сияющий у мастера заняло год. В общей сложности потребовалось 400 тысяч камней. «Камни заказывал из Китая. На нее ушло 40 кг камней. Камни высшего качества, полный аналог Сваровски. Машина требует ухода, в нее вложена душа и год работы. Раньше я мечтал этим зарабатывать. Хотел делать машины на продажу. Первую продал, а эта – вторая – не продалась за ту цену, за которую я хотел ее продать, и я оставил ее у себя. Три года покатался и теперь решил продать, но уже за себестоимость», — рассказал мужчина.

Петр подчеркнул, что машина на 100% приковывает к себе внимание окружающих и может использоваться для свадеб и фотосессий.Объявление о продаже было размещено 27 января. На данный момент оно набрало почти 19 тыс просмотров.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 770

Источник: Портал Информер