Севастополец разместил в соцсетях интимные фото своей жены

30-летний житель Севастополя пойдёт под суд за вмешательство в частную жизни своей жены через интернет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Мужчина обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса: в нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, неправомерном доступе к компьютерной информации.
«По версии следствия, злоумышленник с февраля по май 2018 года на почве личных неприязненных отношений к бывшей супруге, неправомерно знакомился с её перепиской на личной странице в социальной сети, а также разместил фотографии интимного характера», – сообщила пресс-служба.
Источник: Портал Информер
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