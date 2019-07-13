Севастополец разместил в соцсетях интимные фото своей жены

13 июля 2019     21
Севастополец разместил в соцсетях интимные фото своей жены

 

30-летний житель Севастополя пойдёт под суд за вмешательство в частную жизни своей жены через интернет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Мужчина обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса: в нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, неправомерном доступе к компьютерной информации.

«По версии следствия, злоумышленник с февраля по май 2018 года на почве личных неприязненных отношений к бывшей супруге, неправомерно знакомился с её перепиской на личной странице в социальной сети, а также разместил фотографии интимного характера», – сообщила пресс-служба.

Источник: Портал Информер

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