Севастополец украл полмиллиона рублей у бабушки своей знакомой

Севастопольский избирком не пустил ПВО на выборы в Заксобрание Севастопольская городская избирательная комиссия постановила отказать в заверении городского списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания, выдвинутого региональным отделением Всероссийской политической …



Российский ведущий сделал каминг-аут и рассказал о «лечении» от гомосексуализма Журналист и телеведущий Павел Лобков рассказал, как его пытались «вылечить» от гомосексуализма в СССР. Его рассказ опубликовал фонд «СПИД.Центр» на …



Москва призвала исключить силовые методы воздействия на Иран МИД России призвал исключить силовые методы воздействия на Иран. Все стороны конфликта должны проявить сдержанность, заявил в среду, 26 июня, …

