Севастополец упал в четырехметровую яму

В Нахимовском районе Севастополя мужчина упал в неограждённую яму глубиной около 4 метров. Об этом сообщает Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты города. Яма была расположена между жилыми домами и гаражами.

«15 сентября в 20.55 оперативному дежурному Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя поступила информация от диспетчера Центра управления кризисными ситуациями о происшествии в Нахимовском районе», – сообщает пресс-служба центра.

В 21.25 спасатели прибыли на место происшествия и провели аварийно-спасательные работы. В 21.29 мужчина был поднят спасателями из ямы, в медицинской помощи он не нуждался.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 257

Источник: Портал Информер