Севастополец утверждает, что дозвонился в прямой эфир директору «Севтеплоэнерго». После этого его довели до нервного срыва

«Я являюсь сотрудником ГУПС «Севтеплоэнерго» с октября 2015 года – оператор газовой котельной, оператор ЦТП.

В коллективном договоре «Севтеплонерго» есть статья:

2.1. Работодатель обязуется:

2.1.6. Повышать уровень заработной платы, социальных гарантий по мере роста доходов организации, роста цен и тарифов.



По указанным критериям работодатель с января 2017 года не повышал уровень заработной платы НИКОГДА.

17 января 2017 директором Государственного унитарного предприятия Севастополя «Севтеплоэнерго» был назначен Р.А.Галимуллин. До назначения на наше предприятие уроженец г. Ижевска Галимулин трудился заместителем генерального директора в ОАО «Теплоэнерго» (г. Нижний Новгород).

Уставом ГУПС «Севтеплоэнерго» был предусмотрен руководитель предприятия – директор, который может назначать своих заместителей. В структуре предприятия были предусмотрены три заместителя директора по направлениям с окладами в размере 50 тыс. руб.

Однако в марте 2017 в штатное расписание предприятия введены должности ещё четырёх директоров с окладами в размере 76 тыс. руб.

Годовой фонд оплаты труда этих директоров дополнительно составит не менее 6,5 млн. руб. и равен годовому фонду уборщиков служебных помещений предприятия в количестве 60 человек.

Также в штат предприятия введены 7 руководящих должностей для приезжих из Нижнего Новгорода и Ижевска – с окладами выше, чем у местных работников предприятия.

Фонд оплаты труда директоров и других новых работников не предусмотрен установленным для предприятия тарифом на тепловую энергию.

А это значит или перерасход фонда оплаты труда и отвлечение средств из других расходных статей, или причинение предприятию убытков, либо сокращение рабочих мест за счёт местных сотрудников.Нам, работникам предприятия, непонятно, с какой целью раздули в 2 раза административный штат предприятия при наличии местных профессионалов, руководителей, которые не первый год работают на предприятии и успешно выполняют те же функции.

Я неоднократно обращался в профсоюз, но профсоюз своих функций по защите прав трудящихся не выполняет, а является «придворным аниматором» руководства. Комиссия по трудовым спорам на предприятии отсутствует.

В сентябре был издан график рабочих смен на 4-й квартал 2019 года, в котором я подвергся дискриминации в отличие от других операторов ЦТП.

Кроме того график создан с нарушением ПРАВИЛ внутреннего трудового распорядка. На мои обращения к начальнику 5-го энергорайона Грудинину мне ответили, что такой график удобен руководству, чтобы закрыть всем положенные часы, предусмотренные производственным календарём.

«Чтоб было удобно работать – договаривайтесь с мастером», – такой был совет руководителя.

21 октября 2019 г. меня вызвал начальник 5ЭнР Грудинин и сообщил о грядущем сокращении операторов ЦТП и предложил написать заявление об увольнении по соглашению сторон. Я отказался, объяснив, что меня больше устраивает увольнение по сокращению. На том и расстались.

23 октября 2019 г. в передаче СТВ «Открытый город» директор ГУПС «Севтеплоэнерго» Галимуллин заявил, что никакого сокращения на предприятии нет. Я лично дозвонился на прямой эфир (на видео 11мин. 45сек).

<!-- -->

25 октября 2019 г. на рабочем месте мне предъявили акт о нарушении мною трудовой дисциплины – отсутствовал на рабочем месте.

Во время этого со мною обращались грубо, кричали, доводили до нервного срыва, вызвали наряд полиции, обвиняя меня в захвате заложников, экстремизме. Я понял, что всё спланировано заранее, мне готовят увольнение по статье за нарушение трудовой дисциплины.

26 октября 2019 г. около 13 часов меня прямо с рабочего места забрала СМП в кардиологию.

В настоящее время я ещё нахожусь на больничном и боюсь выходить на работу, т.к. вместе с ижевским руководством на предприятии социальная ответственность отменена, а все отношения строятся на основании личной преданности.

В Трудовом кодексе РФ есть статьи 379, 380 о самозащите трудовых прав, я пытался применить это право, но мастер, старший мастер и делопроизводитель 5ЭнР, ознакомившись с моим заявлением, побоялись подписаться об ознакомлении. После выхода с больничного я намерен вновь применить право на самозащиту по ст.ст. 379,380, но иным путём.

Прошу провести проверку деятельности ГУПС «Севтеплоэнерго», правильность расходования средств, оплачиваемых севастопольцами «за отопление».

Прошу организовать ревизию в ГУПС «Севтеплоэнерго» на предмет излишней численности административного персонала и недобросовестной симуляции производственной деятельности. Защитить моё здоровье и жизнь от противоправных действий руководства».

Ещё раз хотелось бы обратиться к врио губернатора Михаилу Развожаеву и вице-губернатору Владимиру Базарову и попросить их провести проверку на предприятии. Считаем, что такое безобразие недопустимо в городе федерального значения Севастополь. Пострадавшему от рук руководителя севастопольцу желаем скорейшего выздоровления.

Источник: Портал Информер