Севастополец хочет жаловаться Путину, а не Развожаеву на ремонт подземного перехода

9 октября 2019     14
Севастополец хочет жаловаться Путину, а не Развожаеву на ремонт подземного перехода

В социальной сети появилось сообщение севастопольца по имени Валерий, который возмутился ремонтом подземного перехода на проспекте Генерала Острякова. Другой пользователь порекомендовал написать официальное письмо в прокуратуру, на что тот ответил, что намерен напрямую обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, даже не к врио губернатора Михаилу Развожаеву.«Недавно был на Севастопольском ТВ анансирован ремонт подземного перехода… после сноса в нём работавших много лет ИП. Просто стыдно за то, что названо ремонтом… Такое ощущение, что послевоенный Севастополь… Потолок побелили прямо по отваливающемуся бетону… Решётки водостока никто не очистил от цемента и грязи… Обваливающаяся настенная плитка, щербатые ступеньки… Установленные светодатчики движения — освещение включается только поздно вечером… Страшно войти… ОПУБЛИКУЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВО СКОЛЬКО НАШЕМУ ГОРОДУ ОБОШЁЛСЯ ЭТОТ ЧУДО-РЕМОНТ! И, главное, согласно ответа департамента транспорта — что не планируется капитального ремонта перехода! А зачем тогда его “развалили”??? И почему не внести его в план капремонта??? Это же позор», — написал пользователь Валерий (приводим слова автора без орфографических и пунктуационных изменений).

Сообщение просмотрели за неделю 3,5 тысячи человек. Всего 14 комментариев.«Не тратьте время на посты здесь. Напишите в прокуратуру с приложением фоток и попросите, чтобы сделали прокурорскую проверку и направили вам ответ. Не понравится ответ — направьте этот ответ в прокуратуру выше. Толку будет больше, чем здесь лайки собирать», — посоветовал пользователь с ником С уважением.

«Есть один выход — написать президенту…. так как губернатору такие материалы и обращения не дают на обозрение… а направляют в департамент… а его ответ Вы видели. А лайки мне не нужны, мне нужен результат, как и другим жителям района», — заявил севастополец. 



Среда, 9 октября 2019 г. 508

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Курды заявили о двух жертвах авиаударов Турции по Сирии
Курды заявили о двух жертвах авиаударов Турции по Сирии

Курдские «Сирийские демократические силы» (Syrian Democratic Forces, SDF) в среду, 9 октября, сообщили о гибели двух человек в результате бомбардировки …


Появится ли в Интернете интерактивный сайт «Голубой Севастополь»?
Появится ли в Интернете интерактивный сайт «Голубой Севастополь»?

По непроверенным слухам, которые уже обсуждают бабушки в севастопольских троллейбусах, некий заезжий политтехнолог, в свое время весьма близкий к экс-губернатору …


Севастополец хочет жаловаться Путину, а не Развожаеву на ремонт подземного перехода
Севастополец хочет жаловаться Путину, а не Развожаеву на ремонт подземного перехода

В социальной сети появилось сообщение севастопольца по имени Валерий, который возмутился ремонтом подземного перехода на проспекте Генерала Острякова. Другой пользователь порекомендовал …


Музыкальный театр открывает юбилейный сезон
Музыкальный театр открывает юбилейный сезон

Государственный академический музыкальный театр открывает свой 65-й театральный сезон. В этом году наши актеры выступили в Липецке, Новороссийске и Анапе. …


На ул
На ул. Каштановой модернизируют систему канализации

Во дворе дома – озеро нечистот. Канализационные трубы не справляются с нагрузкой. Стоки уходят под жилое здание. С такой проблемой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты