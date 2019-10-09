Севастополец хочет жаловаться Путину, а не Развожаеву на ремонт подземного перехода

В социальной сети появилось сообщение севастопольца по имени Валерий, который возмутился ремонтом подземного перехода на проспекте Генерала Острякова. Другой пользователь порекомендовал написать официальное письмо в прокуратуру, на что тот ответил, что намерен напрямую обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, даже не к врио губернатора Михаилу Развожаеву.«Недавно был на Севастопольском ТВ анансирован ремонт подземного перехода… после сноса в нём работавших много лет ИП. Просто стыдно за то, что названо ремонтом… Такое ощущение, что послевоенный Севастополь… Потолок побелили прямо по отваливающемуся бетону… Решётки водостока никто не очистил от цемента и грязи… Обваливающаяся настенная плитка, щербатые ступеньки… Установленные светодатчики движения — освещение включается только поздно вечером… Страшно войти… ОПУБЛИКУЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВО СКОЛЬКО НАШЕМУ ГОРОДУ ОБОШЁЛСЯ ЭТОТ ЧУДО-РЕМОНТ! И, главное, согласно ответа департамента транспорта — что не планируется капитального ремонта перехода! А зачем тогда его “развалили”??? И почему не внести его в план капремонта??? Это же позор», — написал пользователь Валерий (приводим слова автора без орфографических и пунктуационных изменений).

Сообщение просмотрели за неделю 3,5 тысячи человек. Всего 14 комментариев.«Не тратьте время на посты здесь. Напишите в прокуратуру с приложением фоток и попросите, чтобы сделали прокурорскую проверку и направили вам ответ. Не понравится ответ — направьте этот ответ в прокуратуру выше. Толку будет больше, чем здесь лайки собирать», — посоветовал пользователь с ником С уважением.

«Есть один выход — написать президенту…. так как губернатору такие материалы и обращения не дают на обозрение… а направляют в департамент… а его ответ Вы видели. А лайки мне не нужны, мне нужен результат, как и другим жителям района», — заявил севастополец.







Среда, 9 октября 2019 г. 508

Источник: Портал Информер