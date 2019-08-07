Севастополец через суд добился возмещения ущерба за повреждения жилья от дождя

Прокуратурой Нахимовского района проведена проверка по обращению гражданина о причинении ему ущерба вследствие проникновения атмосферных осадков в его жилище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Установлено, что квартира заявителя расположена на девятом этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома, при обильных осадках дождевая вода неоднократно заливала жилое помещение. В соответствии с актом экспертного исследования в ходе обследования квартиры заявителя установлено, что имеются многочисленные повреждения в помещениях. Однако на протяжении длительного периода времени ГУПС «Управляющая компания «Север», в обслуживании которой находится указанный многоквартирный жилой дом, не предпринимала мер по устранению выявленных повреждений крыши», — сообщили в пресс-службе.

По поводу выявленных нарушений прокуратурой района в Нахимовский районный суд в интересах заявителя направлено исковое заявление к ГУСП «Управляющая компания «Север» о возмещении материального ущерба в сумме 171 288 рублей, которое судом было удовлетворено. Однако ответчик не согласился с данным решением и подал апелляционную жалобу.

«Апелляционным определением Севастопольского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения», — отметили в пресс-службе.





Среда, 7 августа 2019 г. 25

Источник: Портал Информер