«Севастопольгаз» вводит в заблуждение жителей Северной стороны двойными платежками

29 октября 2019     10
«Севастопольгаз» вводит в заблуждение жителей Северной стороны двойными платежками

До недавнего времени горожане получали газ по договорам с публичным акционерным обществом «Севастопольгаз».

В настоящее время газификацией нескольких сельских территорий занимается государственное унитарное предприятие.

«С 1 сентября ГУП «Севастопольгаз» начал работать на одной из веток – от газораспределительной станции «Вишневое» в поселке Солнечное, селах Орловка и Кача. Сети принадлежат городу и абонентам необходимо заключить договора с ГУПом.

Поставщиком газа для госпредприятия является «Черноморнефтегаз». ПАО «Севастопольгаз» не имеет отношения ни к поставке газа, ни к обслуживанию сетей в этом районе, однако граждане получают счета за обслуживание. Никакого отношения к газовой сети этого района они ПАО не имеют», – пояснил вице-губернатор Владимир Базаров.

По его словам, законные платежные документы в такой ситуации могут быть только от государственного предприятия. Севастопольцы должны оплачивать лишь те счета, которые приходят от ГУП «Севастопольгаз».

На сегодняшний день от сети ГУП «Севастопольгаз» запитаны населенные пункты Солнечный, Андреевка, Полюшко, Орловка, Вязовая Роща и Кача.

«В ближайшее время мы перейдем к следующей ветке – газораспределительная станция «Холмовка»», – уточнил вице-губернатор.



Вторник, 29 октября 2019 г. 194

Источник: Портал Информер

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