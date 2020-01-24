Севастопольская Ассоциация медсестер отмечает 10-летний юбилей

24 января в Севастополе состоялось торжественное собрание, посвященное 10-летию Ассоциации медсестер.

В мероприятии приняли участие президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина Саркисова, президент Ассоциации медицинских сестер Севастополя Галина Архипова, заслуженные медицинские работники города.

«Десять лет – это тот возраст, когда какие-то глобальные итоги подводить еще рано, но стоит отметить, что Ассоциация медицинских сестер Севастополя с каждым годом растет, пополняется высококвалифицированными кадрами. На сегодняшний день организация насчитывает порядка 800 сотрудников.

Наша Ассоциация хорошо зарекомендовала себя как на городском, региональном, так и на всероссийском уровнях. Принимает непосредственное участие в аккредитации медицинских сестер. Также мы ежегодно проводим конкурсы на звание лучшей медицинской сестры и лучшего вакцинатора», – отметила президент Ассоциации медицинских сестер Севастополя Галина Архипова.

В ходе торжественного мероприятия лучшим медсестрам города вручили грамоты и благодарности.







Пятница, 24 января 2020 г. 2233

Источник: Портал Информер