Севастопольская «Атлантика» получила золотую награду (ФОТО)

Образцовый хореографический ансамбль «Атлантика» Культурно-информационного центра блестяще выступил на Всероссийском фестивале танца «Летняя звезда», который проходил в Алуште 9 июня.
На суд жюри ансамбль представил 9 хореографических постановок в разных номинациях и возрастных категориях. 6 композиций были отмечены высокой наградой «Супер-звезда» и 3 композиции получили «Золотую звезду»!
Оригинальная постановка, высокое исполнительское мастерство, эффектные костюмы произвели впечатление на строгое, но справедливое жюри. По итогам конкурсной программы «Атлантике» была присуждена наивысшая награда фестиваля — Золотой Гран-при.
Особые поздравления и слова благодарности прозвучали от директора КИЦ Т.Зениной в адрес наставников юных танцоров Галины Аскольдовны и Сергея Александровича Кравченко!
Коллектив КИЦ поздравляет участников ансамбля с заслуженной победой и желает дальнейших творческих успехов! Мы гордимся вами!
Отдел информации КИЦ
Фото предоставлены Сергеем Кравченко–>
Источник: Портал Информер
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