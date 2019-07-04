Севастопольская вокальная гордость!

Сегодня, 4 июля, отмечает свой день рождения молодая, активная, талантливая и необычная девушка. Надежда Мироводова, коренная жительница Севастополя, профессиональная вокалистка, преподаватель вокального мастерства, член национального музыкального союза, член союза творческой интеллигенции Севастополя.
Она всегда много, настойчиво и трудолюбиво работает над усовершенствованием своего мастерства, подбором репертуара и сценических костюмов под определённые тематические произведения, изучает вокальные жанры, актерское мастерство и хореографию.
Надежда любит говорить: «Звоните, пишите, обращайтесь, помогу! Творчество – это моя жизнь!»
Коллектив «ИНФОРМЕРа» поздравляет яркую и талантливую девушку с днём рождения. От чистого сердца желаем всегда быть в поиске новых задумок и идей, никогда не расставаться с вдохновением, постоянно ощущать счастье и радость, с каждым днем наполняя этот мир своими чудесными шедеврами и потрясающими работами. Пусть каждый день окрыляет и дарит новые силы! Продолжайте радовать севастопольцев своим творчеством.
С днём рождения!
Надежда Владимировна Мироводова родилась 4 июля в Севастополе.
В 2011 году окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, факультет «Музыкальное искусство», специальность «Артист-вокалист», «педагог». Образование высшее, магистр музыкального искусства.
C 2012 года Надежда работает руководителем образцового вокального ансамбля «Мир надежд» и молодежной группы «Эврика» в Балаклавском дворце культуры.
Надежда принимает активное участие в концертах, проводимых в нашем городе и за его пределами. В её сольных, праздничных мероприятиях принимают участие её ученики (как ансамбль, группы, так и самостоятельно).
Она постоянно участвует в телевизионных передачах, социальных форумах и проектах Севастополя, Крыма и России. Она дарит своё творчество личному составу воинских частей, общественным ветеранским организациям, администрациям районов, детским домам, больницам, дому престарелых, библиотекам, эко-паркам. Поёт на торжественных мероприятиях правительства Севастополя.
Надежда принимает участие во многих международных, всероссийских, городских, районных фестивалях-конкурсах, представляя вокальное творчество.
Она лауреат 1,2 степени, гран-при «Black Sea Stars», «Топ-Топ», участница телевизионного конкурса «Глория», «6-й Международный фестиваль-конкурс эстрадной песни им. К.И.Шульженко», «Ялтинский берег», «ArtВесна», «Инкерманская весна», «Таланты Севастополя», городского форума «Общественное признание» и многое другое. Пела на Международном фестивале «Победили вместе», IV Всероссийском фестивале военно-патриотической песни «Крымская волна», лауреат 1 степени международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика».
С 2012 года Надежду Мироводову приглашают в качестве члена жюри в вокальные фестивали городского, международного, всероссийского уровней.
Она сотрудничает с выдающимися и талантливыми творческими людьми: Я.М.Машарский, В.М.Дёмин, С.М.Курочкин, Л.В.Комарова, А.В.Сметанин, В.Сильвестров, П.Любимов, Н.Б.Гонтаренко, Н.Хлыстов, Н.Бандурин.
У него много благодарственных писем, грамот и памятных знаков от:
– губернатора правительства Севастополя;
– общественной организации «Миротворец» А.Гефтмона;
– председателя Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов»;
– президента Севастопольского клуба зимнего плавания «Морж СССР»;
– директора ГУКК «Корабел»;
– президента конкурса-фестиваля, турнир лауреатов «Южный Экспресс»;
– председателя Севастопольского регионального отделения «Союза женщин России»;
– председателя Севастопольской городской организации ветеранов С.С.Рыбака;
– управляющего благотворительным фондом «БайкалИнтеграл» А.А.Сахачевского (г.Иркутск);
– директора Севастопольского филиала РЭУ им.Г.В.Плеханова И.А.Шевчук;
– президента Севастопольской торгово-промышленной палаты;
– главы ВМО Балаклавский МО Е.А.Бабошкина;
– администрации Государственного бюджетного учреждение «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
– председателя регионального отделения «Российский фонд мир» в Севастополе;
– директора ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» Н.Мусиенко;
– руководителя Управления федеральной службы судебных приставов Севастополю, главного судебного пристава Севастополя Ю.В.Чудновеца
– организаторов Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальная звездочка»;
– президента международного конкурса «Добрая волна», народного артиста РФ И.Я.Крутого;
– Главного управления культуры Севастополя.