Севастопольская вокальная гордость!

Сегодня, 4 июля, отмечает свой день рождения молодая, активная, талантливая и необычная девушка. Надежда Мироводова, коренная жительница Севастополя, профессиональная вокалистка, преподаватель вокального мастерства, член национального музыкального союза, член союза творческой интеллигенции Севастополя.

Она всегда много, настойчиво и трудолюбиво работает над усовершенствованием своего мастерства, подбором репертуара и сценических костюмов под определённые тематические произведения, изучает вокальные жанры, актерское мастерство и хореографию.

Надежда любит говорить: «Звоните, пишите, обращайтесь, помогу! Творчество – это моя жизнь!»

Коллектив «ИНФОРМЕРа» поздравляет яркую и талантливую девушку с днём рождения. От чистого сердца желаем всегда быть в поиске новых задумок и идей, никогда не расставаться с вдохновением, постоянно ощущать счастье и радость, с каждым днем наполняя этот мир своими чудесными шедеврами и потрясающими работами. Пусть каждый день окрыляет и дарит новые силы! Продолжайте радовать севастопольцев своим творчеством.

С днём рождения!