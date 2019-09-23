Севастопольская гримаса памятников

То, что город-герой Севастополь является одним из краеугольных глыб в основании фундамента Русского Мира, как совершенно самодостаточной человеческой цивилизации, не вызывает никакого сомнения ни у кого: ни у нас, ни у наших недругов, некоторых из которых президент В.В.Путин с тонкой издёвкой называет «наши зарубежные партнёры».

Тонкой, потому что все из-за рубежа для России на протяжении веков были и остаются врагами. И явными, и скрытыми. Это – не проблема России. Это – проблема для тех, кто пытался Россию уничтожить и всегда получал ответный нокаутирующий удар.

У «зарубежных партнёров» менялись поколения, их новые поколения снова пытались задирать Россию. Итог всегда был одинаков для задирающей стороны. Впрочем, история умных учит, а глупых – калечит.

Во всяком случае, теперь Россию окружают в основном калеки, но не оставляющие новых планов что-то в очередной раз отчебучить против России.

Но то, что за своим фундаментом необходимо самим внимательно следить, дабы не допустить в нём процессов, которые могут привести к его разрушению – не менее понятно каждому человека, который хочет, чтобы его дом, его государство было сильным, процветающим и, по воле Божией, многовековым.

Любая цивилизации строится не только на механической сумме знаний в технологических областях наук прикладных и фундаментальных, с помощью которых происходит процесс поступательного генезиса общества от примитивного существования к насыщенному бытию в среде всё более улучшающих своё качество товаров и услуг в сфере потребления.

Отнюдь!

Человеческая цивилизация только тогда представляет собой НАСТОЯЩУЮ цивилизацию, а не всё убыстряющийся конвейер прокачки через себя этих самых услуг и товаров, когда несёт в себе основы веры, морали и нравственности, являющиеся ДУХОВНЫМИ скрепами того, что выше желудка и называется совершенно просто – душой народ.

Если у народа нет души, тогда это не цивилизация, а просто скопление и сборище хомо-сапиенсов, выстроенных в очередь: или к туше убитого мамонта во времена стародавние, или к кассе супермаркета во времена современные.

В такой очереди такие сапиенсы могут называться хомо-американус или хомо-европеус, но никак не народом. Потому что, покинув очередь, эти «американусы» и «европеусы» тут же дистанцируются друг от друга, трепетно оберегая от «партнёров» по ранее державшей их вместе очереди то, что удалось урвать в супермаркете себе лично.

Если они и объединятся когда-либо, то только для того, чтобы уже рвать и урывать что-то у соседей на, так называемой, международной арене.

Душа человека укрепляется верой в Бога.

Душа же народа укрепляется исторической преемственностью, как хранительницей памяти предков и о предках, без которой наступает БЕСпамятство, и народ превращается в то самое магазинное стадо в давке за лучшим куском, вырываемым с боем изо рта конкурента. Причём конкурентами в такой давке являются все ко всем.

Вопрос же исторической преемственности требует не просто передачи информации из прошлого в будущее, а АКЦЕНТИРОВАНИЕ из прошлого того, что является примерами общество объединяющими в настоящем и будущем.

Такая информация может носить совершенно разнообразный характер: легенды, сказки, фольклор, прикладные промыслы, литература, живопись, зодчество и так далее – в общем и целом именуемых культурой и исторической памятью.

В этом ряду совершенно особо и абсолютно узнаваемо стоят памятники: людям и события.

Таким людям и таким событиям, которые не требуют дополнительной трактовки и сложных объяснений, а почему именно эти люди и эти события достойны увековечивания в камне или металле на площадях или погостах нашей страны.

И прежде всего по причине образовательной – в целях воспитательных и познавательных той самой исторической преемственности, которая позволяет сохранять душу народа из столетия в столетие не осквернённой, не оболганной, не забесованной.

Севастополь не обделён историей ни в событиях, ни в людях, являющихся для России узнаваемыми маркерами на её полном драматизма историческом пути развития от язычества раздробленных и враждующих между собой княжеств к могучей единой и неделимой православной Империи.

«Потомству в пример» или «Хрулёву Россия»: что здесь надо пояснять или растолковывать?

Памятники, во всех смыслах, это своеобразное материальное воплощение духовных, нравственных, ратных и так далее – то есть в целом – исторических ценностей народа.

Если же этнос – любой! – перестаёт уважительно относиться к своим сакральным ценностям, находящих своё воплощение, в том числе, и в памятниках, то это чревато для такого этноса катастрофическими последствиями. Вплоть до полной потери своей самоидентификации и превращение в коллективную иллюстрацию формулы про «Иванов родства не помнящих…».

И потеря такой идентификации начинается и воплощается со временем НЕ ТОЛЬКО в пренебрежительном отношении к ценностям истории своего народа, но и в ПОДМЕНЕ их ценностями чуждыми по смыслу и народу враждебными и по сути, и по содержанию.

В Севастополе, например, СЕЙЧАС НЕТ памятника, достойного своим внешним видом значению личности для истории не только нашего города, но и для истории всей России, а именно – памятника Лазареву Михаилу Петровичу.

Адмиралу и флотоводцу, одному из первооткрывателей Антарктиды, командующему Черноморским флотом, приложившего огромные усилия для развития и становления собственно самого флота и крепости Севастополь в его уникальном для своего времени архитектурном и военно-инженерном облике.

Человеку, вложившего не только свои умения, знания и профессиональные навыки, но и душу свою в наш город и в будущих героев его Первой обороны: Нахимова, Истомина, Корнилова, Бутакова…

Когда-то памятник М.П.Лазареву в Севастополе выглядел так:

Памятников ТАКИМ достойнейшим людям, как адмиралу М.П.Лазареву или «наше всё» поэту А.С.Пушкину, как маякам, дабы НАМ не сбиться в пути в бушующем океане земной человеческой популяции для сохранения преемственности из прошлого в будущее нашего народа в истории города и страны – в городе Севастополе нет.

Сегодня М.П.Лазарев оскорбительно и приниженно словно выглядывает из-за угла-ниши на площадь своего имени, а А.С.Пушкин – даже не бюстом, а барельефом на памятном знаке! – отправлен в очередную ссылку на фиолентовские обрывы.

А вот в Одессе А.С.Пушкин с почётом запечатлён в самом сердце города – на Приморском бульваре с трогательной и полной любви к поэту надписью заглавными буквами: «А.С.ПУШКИНУ ГРАЖДАНЕ ОДЕССЫ».

В нашем же городе уродливая «гримаса памятников», как искажение нас самих, присутствует в полный рост.

В Севастополе некие «общественники» и «знатоки» истории – странным образом именующие себя «борцами за сохранение», как они это называют, «культурного наследия города» – находят массу времени и возможностей пиариться на фоне то «античных колодцев», то никогда в реальной истории города не существовавшего «форта Меньшикова» или сохранившегося участка оборонительной стены седьмого бастиона, которую никто разрушать не собирается в принципе.

Но на глазах и в присутствии этих самых «общественников» и «специалистов» по пустопорожнему сотрясению воздуха, типа: «…за нашу культуру и историческое наследие!.., сохраним её!..» в Севастополе происходит ежедневное разрушение этого самого культурного наследия, о «сохранении» которого так громко кричат некоторые радетели «процесса» сохранения.

Речь идёт о памятнике Т.Г.Шевченко, установленному напротив здания администрации Гагаринского района города.

Гагаринского!

Кто не знает, напомню, – названного в честь первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

Но во всём районе, названному в честь космонавта, самому космонавту НЕТ достойного запечатлённого образа в памятнике или бюсте, кроме алюминиевой железяки весьма смутного художественного содержания и убогого по качеству исполнения.

Вместо Ю.А.Гагарина напротив районной «гагаринской администрации» в Севастополе установлен памятник тому самому Т.Г.Шевченко, который был отъявленным русофобом и никогда этого не скрывал. И возле которого в период оккупации Севастополя украинством проводили свои шабаши местные свидомые, готовые сделать Крым или щиро-бандеровским или безлюдным.

Тому самому Т.Г.Шевченко, который не является сколь-нибудь значимым поэтом в русской культуре. Точнее – ВООБЩЕ таковым не является ни в какой культуре, будучи махрово бескультурной личностью «по жизни».

Тому самому Т.Г Шевченко, чьи портреты стали знамёнами в руках беснующихся на Украине националистов, чьи самые оголтелые представители в рядах карательных батальонов убивают мирных жителей Донбасса.

Зададим нашим «общественным радетелем» за сохранение нашего культурного наследия ПЕРВЫЙ простой вопрос, а именно: в чём состоит особая значимость для культурного наследия ИМЕННО Севастополя присутствие в городе памятника Т.Г.Шевченко?

Следом этим же деятелям зададим ВТОРОЙ вопрос ещё проще: что конкретно о воспитательной значимости для подрастающих поколений Русского Мира в «творчестве» Т.Г.Шевченко они могут поведать, если у них об этом поинтересуются их дети-внуки или ученики?

В качестве подсказки: в 1838 году в поэме «Катерина» Шевченко восклицает: «москаль – це така гидота, що викликає лише огиду!», что в переводе с «мовы» звучит примерно так: «москаль – это такая гадость, которая вызывает только отвращение».

В том же 1838 году «кобзарь» написал: «Ляхи були — усе взяли, Кров повипивали, А москалі і світ Божий В путо закувал».

Тут и без перевода понятно, что «москали круче» поляков: те только кровь «украинскую» пили, а русские ещё и свет Божий «арестовали», «связали» и, типа, в «темницу» бросили. «Черти», одним словом…

В 1843 году Шевченко уточняет для большей убедительности: «И могилы мои милые москаль раскапывает». Соответственно, «москали», то есть русские – и «трупы украинские в пищу из могил употребляют».

Любой желающий более пристально углубиться в разнообразную и трепетную «любовь» Тараса Шевченко к России и к Русскому Миру – может сделать это самостоятельно. Но аккуратно!.., – может стошнить.

И ТРЕТИЙ вопрос – памятником какой культуре и чьему культурному наследию «этот тарас» памятником торчит у нас в городе?

Мы сейчас не акцентируем внимание на том, чьими усилиями и в порыве какого политического прогиба в период украинской оккупации Севастополя появился памятник Т.Г.Шевченко у здания гагаринской администрации.

Мы сейчас акцентируем внимание на том факте, что присутствие этого памятника является культурологической диверсией, ежедневно торпедирующей культурное наследие нашего города

Подчеркну – это моя личная точка зрения.

Кто думает и чувствует иначе, но с позиции громко пропиаренной обстановки вокруг, например, мыса Хрустального под слоганом: «…за наше историческое наследие!» – готов внимательно выслушать. Но выслушать аргументы по Тарасу Григорьевичу, а не крики: «…всё сгубили!» про античные колодцы и оборонительные стены.

На естественный вопрос, ну и что же ты предлагаешь?!.., – отвечу.

Памятник этот надо аккуратно демонтировать самым вежливым образом и выставить на международный аукцион с начальной стоимостью лота в 1 российский рубль. Покупатель вывозит «конструкцию»: хоть в Канаду, хоть во Львов, хоть к себе на огород за пределами Крыма и Севастополя за свой счёт.

Срок проведения аукциона – 3 месяца.

В 1983 году зачем-то(!?) площадь им. А.С.Пушкина, в центре которой был установлен бюст поэту (по красной стрелке), а вокруг располагалась клумба с цветами, переименовали в площадь А.В.Суворова.

Сию метаморфозу почему-то оправдывали формулировкой «в связи с празднованием 200-летия основания города», но в равной степени оскорбили и А.С.Пушкина – «понизив статус» его увековечивания, и А.В.Суворова – не предложив его памяти ничего монументально достойного.

Александр Сергеевич, понятное дело, не в претензии к Александру Васильевичу – оба они велики в своём служении России – но и выдающийся полководец, чьими стараниями Севастополь зарождался, удостоился всего лишь бюста (по синей стрелке), а не памятника.

Бюст же Александра Сергеевича с площади отправили в воинскую часть, расположенную возле Георгиевского монастыря на мысе Фиолент, а новый установили в сквере им. Василия Бузина на улице им. А.С.Пушкина за бывшим кинотеатром «Украина». Вот такая происходила и происходит историко-культурологическая эклектика в нашем городе, похожая на чехарду…

И этим бы местечковым борцам «за сохранение культурного наследия», так любящих ходить с плакатами, стоять пикетами и сидя голодать возле здания городской администрации, не помешало бы разобраться – что, как, где и в каком виде надо сохранять. А уж потом изображать из себя специалистов в этом вопросе.

Потому что, например, в распятой укро-фашистами Одессе А.С.Пушкин до сих пор – пусть и бюстом!.., – но находится в достойном месте, а в Севастополе, символе Русской Весны, «духовный» и «нравственный» учитель тех, кто убивал и сжигал русских людей в одесском Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года, в полный рост нагло и цинично попирает нашу землю.

Так что цивилизованное удаление Тараса Григорьевича за пределы Севастополя в целом и протёртом от голубиного помёта виде, а не по частям отбитыми кувалдами, как это практикуется сейчас на его родине по отношению к памятникам, как выдающимся личностям Русского Мира, так и простым его сыновьям и дочерям – будет являться не варварством, а очищением города от скверны.

Потому что вне зависимости от осмысления вредности или пагубности того или иного символа для души и сердца человека, в том числе и в виде памятника, подсознание точно так же, как и сознание, формирует внутренний мир человека, проецируя затем этот внутренний мир во внешних проявлениях и деяниях его.

Именно поэтому, особенно для молодёжи, чей внутренний мир ещё не выработал иммунитета к информационной лжи, обману и подлогу и находится в формирующемся состоянии укрепления своего этнического и цивилизационного самосознания, пропаганда оказывает максимальное воздействие. Как с печать на пропаганде правды, истины и Бога, так и с печатью гнусности, аморальности и сатанизма.

Именно поэтому во многих странах на законодательном уровне запрещена пропаганда, например, фашизма, нацизма, расизма или национализма, как форм античеловеческого экстремизма.

Т.Г.Шевченко в одном лице соединял в себе и в своём так называемом «творчестве» всю глубину этих понятий, направленных против России русских. И памятник ему в нашем городе является подобной пропагандой 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Доколе?

Источник: Портал Информер